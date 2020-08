Slaven Bilić progovorio o Thompsonovoj pjesmi i Neueru, objasnio je o čemu se radi

Bivši izbornik hrvatske reprezentacije Slaven Bilić vratio je momčad West Bromwich Albiona u englesku Premier ligu osvojivši drugo mjesto u Championshipu, drugom razredu engleskog klupskog nogometa. Zbog toga je njemački Sport1 napravio intervju s Bilićem, a Nijemci se bivšeg hrvatskog nogometaša sjećaju još dok je igrao za Karlsruhe.

- Sretan sam jer sam napravio dobar posao, pogotovo u ovom teškom razdoblju korone. Posebno mi je drago zbog zaposlenika u klubu jer će imati sigurne poslove idućih nekoliko godina. Financijska injekcija koju ćemo dobiti ulaskom u Premierligu osigurat će klub. Govorim o kuharima, konobaricama, maserima, zaštitarima - svi će oni moći zadržati svoje poslove - rekao je Bilić.

U njemačkim se medijima diglo dosta bure jer je vratar Bayerna Manuel Neuer na odmoru u Hrvatskoj pjevao Thompsonovu pjesmu "Lijepa li si".

- Naravno da znam tu pjesmu i cijelu situaciju s Neuerom. Sreo sam Neuera nekoliko puta kada je Hrvatska igrala protiv Njemačke. On je veliki ljubitelj Hrvatske i voli doći u našu zemlju. To je tipična pjesma u Hrvatskoj i nema u njoj ništa desničarsko. Pjesma opisuje ljepote Hrvatske. To je jednostavno pjesma o našoj prekrasnoj zemlji, ništa više i ništa manje. To nije službena himna, ali je himna reprezentacije - rekao je Bilić pa se osvrnuo na dolazak Neuera u Hrvatskoj.

- Mi smo mala država i ponosni smo kada poznati nogometaš voli našu državu. Kada su velike zvijezde kao što je Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ili Robert de Niro hvalili Njemačku, Nijemci su bili sretni. Neuer je prije dvije godine bio u Dubrovniku i bili smo super ponosni. Volimo ga i odnosimo se prema njemu kao da je dijete naše zemlje. On je uvijek dobrodošao u Hrvatsku - rekao je Bilić.

Niko Kovač preuzeo je Monaco.

- On je sjajna osoba i sjajan učitelj nogometa. To je dokazao s Hrvatskom i Eintrachtom. Niko je vrhunski trener. Uopće nisam razumio zašto je morao otići iz Münchena nakon što je osvojio dvostruku krunu. Jako sam sretan što je našao tako dobar klub. I siguran sam da će opet raditi sjajan posao.