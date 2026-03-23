FOTO Kako izgleda markantni punac Ivana Rakitića? Evo od koga je Raquel naslijedila ljepotu

Supruga proslavljenog hrvatskog nogometaša Ivana Rakitića, poduzetnica Raquel Mauri, iskoristila je protekli Dan očeva kako bi javno iskazala ljubav prema svom ocu Juanu Carlosu. Na svom je Instagram profilu podijelila njihovu zajedničku fotografiju uz dirljivu poruku, no objava je privukla pozornost iz još jednog razloga. Brojni pratitelji ostali su zapanjeni mladolikim i markantnim izgledom Rakitićeva punca. Mnogi ističu kako je sada potpuno jasno od koga su Raquel i njezina sestra Irene naslijedile ljepotu, a još jednom se potvrdila popularna izreka kako "jabuka ne pada daleko od stabla" .

Ovo je bila rijetka prilika da javnost vidi Raquelina oca, koji se inače ne eksponira u medijima.nObiteljska povezanost i sklad oduvijek su bili zaštitni znak obitelji Mauri. Raquelini roditelji, Juan Carlos i majka Puri Olmo Guzmán, u rujnu prošle godine proslavili su čak 41 godinu braka, što svjedoči o čvrstim temeljima na kojima počiva njihova obitelj. Ta se bliskost prenijela i na njihove kćeri. Naime, nakon što se obitelj Rakitić preselila u Split zbog Ivanova angažmana u Hajduku, u Dalmaciju se sa svojom obitelji doselila i Raquelina sestra Irene, kako bi sestre mogle biti blizu jedna drugoj.

Španjolski mediji, koji godinama prate karijeru Ivana Rakitića, često su isticali kako su ga punac i punica prihvatili kao vlastitog sina, a njihov prisan odnos vidljiv je i tijekom njihovih posjeta Hrvatskoj. Ta se bliskost vidi i na fotografijama, poput one s proslave 60. rođendana Juana Carlosa, gdje on i Rakitić izgledaju gotovo kao otac i sin. Također, nogometaš se jednom prilikom našalio da u punici ima najvećeg kritičara u obitelji: - Jednom sam promašio jedanaesterac, a punica mi je poslala fotografiju moga psa s loptom. Rekla mi je da bi pas bolje izveo jedanaesterac od mene. Imamo zaista sjajan odnos - kroz šalu je ispričao Rakitić za BBC. Ivan i Raquel u braku su od 2013. i imaju dvije kćeri, a podrška njezinih roditelja zasigurno je važan dio njihove obiteljske sreće.

Ova obiteljska proslava Dana očeva stigla je samo nekoliko dana nakon još jednog važnog datuma za obitelj Rakitić. Ivan je 10. ožujka proslavio svoj 38. rođendan, a Raquel mu je i tada posvetila emotivnu objavu koja je oduševila javnost i potvrdila zašto slove za jedan od najskladnijih parova na sceni. Otkako su se preselili u Split, obitelj se u potpunosti prilagodila životu u Hrvatskoj. Raquel na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke sa splitske Rive i izleta po Dalmaciji, pokazujući koliko uživaju u novom domu zajedno sa svoje dvije kćeri, Altheom i Adarom.