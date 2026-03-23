KAPETAN VATRENIH

Pogledajte kako Luka Modrić izgleda u novom dresu hrvatske reprezentacije za SP 2026.

Vatreni doputovali u Berlin uoči sutrašnjeg susreta sa Španjolskom
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.03.2026.
u 21:05

Hrvatski nogometni savez i tehnički partner Nike predstavili su nove dresove hrvatske nogometne reprezentacije, u kojima će vatreni nastupiti na ovogodišnjem Fifinom Svjetskom prvenstvu koje će biti održano u Kanadi, SAD-u i Meksiku, objavljeno je na web stranici Hrvatskog nogometnog saveza.

Nova kolekcija objedinjuje bogatu hrvatsku nogometnu tradiciju i suvremene tehnološke inovacije, uz jasnu inspiraciju jednim od ključnih trenutaka nacionalne nogometne povijesti – utakmicom protiv SAD-a 1990. godine, kada je Hrvatska, uoči proglašenja samostalnosti, odigrala prvu utakmicu u novijoj hrvatskoj povijesti. Upravo taj osjećaj ponosa, zajedništva i patriotizma utkan je u dizajn novih dresova.

"Novi dresovi imaju snažnu poveznicu s tom povijesnom utakmicom protiv SAD-a, što uistinu ima veliku simboličnu vrijednost s obzirom na to da smo prošle godine obilježili 35 godina od te nezaboravne utakmice, a ove je godine SAD jedan od domaćina turnira. Važno je čuvati uspomenu na te događaje, utakmice i ljude koji su stvarali povijest hrvatskog nogometa te sam siguran da će igrači i navijači s ponosom nositi ovaj dres, koji još jednom naglašava koliko je hrvatska reprezentacija posebna sa svojim prepoznatljivim kvadratićima", izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Također, HNS je objavio i kako Luka Modrić izgleda u novom dresu Hrvatske, a po prvi put su ga isprobali Livaković i Kovačić.

Vatra na aerodromu u Dubaiju
Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Luka Modrić

