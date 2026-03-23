PROSLAVIO DVA NAPREDOVANJA

Niko Kovač dobio novog sportskog direktora nakon što je legenda dobila otkaz u Borussiji

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Atalanta v Borussia Dortmund
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.03.2026.
u 21:38

Bivši njemački nogometaš Nils-Ole Book (40) novi je sportski direktor Borussije Dortmund, objavio je njemački velikan. Ole Book je za klub kojeg vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, potpisao ugovor do 30. lipnja 2029. godine, a naslijedit će Sebastiana Kehla.

Rođen u Beckumu, Book je igrao za Rot Weiss Ahlen, MSV Duisburg i SV Wehen Wiesbaden prije nego što je završio profesionalnu karijeru u ljeto 2017. i počeo raditi kao skaut za SV Elversberg. Godinu dana kasnije postao je sportski direktor u Elversbergu, prije nego što je 2023. promoviran u člana uprave za sport.

Book je s Elversbergom proslavio dva napredovanja (2022, 2023), vodeći klub iz Regionallige (četvrta liga) u 2. Bundesligu (druga liga).

"Borussia Dortmund jedan je od najvećih klubova u Europi. Želim dati svoj doprinos kako bih osigurao kontinuirani uspjeh BVB-a i veselim se što ću doprinijeti svojim idejama i uvjerenjima te raditi s jakim timom. Borussia Dortmund je za mene poseban klub, s emocionalnom vezom koja datira još iz djetinjstva," kazao je za klupsku stranicu.

"Oduševljeni smo što smo potpisali Booka za našeg novog sportskog direktora. Iako je još mlad, već posjeduje bogato iskustvo u industriji. U našim razgovorima brzo smo shvatili da Ole ima izuzetno snažnu glad za uspjehom, visoke ambicije i ogroman timski duh. To se savršeno slaže s našim vrijednostima i onim što želimo utjeloviti u Borussiji Dortmund. Sada je fokus na hrabrom i uspješnom oblikovanju budućnosti našeg kluba. To nas pokreće," dodao je generalni direktor Carsten Cramer.

Momčad iz Dortmunda trenutačno se nalazi na drugom mjestu Bundeslige sa 61 bodom, devet manje od lidera Bayerna, dok trećeplasirani Stuttgart ima 53 boda.

Neki se čude, ali ovaj 'vatreni' je itekako zaslužio biti na popisu izbornika Dalića
Istra 1961 i Rijeka sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a
NAPUSTIO MAXSPORT

Jeličić žestoko raspalio: Ako je cijena iskrenosti otkaz, onda sam očito radio kako treba! Istina uvijek boli

- Kill the messenger, zar ne? Ali znate što? Glasnik je opasan samo kad nosi poruku koja boli. A istina uvijek prvo zaboli one koji je najviše trebaju čuti. Ako je cijena iskrenosti otkaz, onda sam očito radio nešto kako treba. Ako se prošlost aktivira baš kad progovorim, onda sam pogodio gdje treba. Ako se svi brane, znači da je lopta ušla u gol

NEMA GA U SASTAVU

Brazil u velikim problemima uoči spektakla protiv Hrvatske: Nastup otkazala zvijezda od 75 milijuna eura

Gabriel je u nedjelju odigrao cijelu utakmicu finala engleskog Liga kupa na Wembleyju, u kojoj su "Topnici" poraženi s 2-0 od Manchester Cityja, ali se nekadašnji igrač zagrebačkog Dinama neće se pojaviti na reprezentativnom okupljanju za dvoboje protiv reprezentacija Francuske (26. ožujka na stadionu Gillette u Foxboroughu) i Hrvatske (31. ožujka na Camping World stadionu u Orlandu)

