FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
SLAVLJE DOMAĆIH

Slaven Belupo preokretom pobijedio Istru i zauzeo treće mjesto na ljestvici HNL-a

Slaven Belupo i Istra sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a
12.09.2025.
u 22:43

Pobjedu Slavenu osigurao je iskusni Nestorovski uz popriličnu dozu sreće jer se poskliznuo prilikom udarca s ruba kaznenog prostora, a nakon tog poskliznuća lopta je dobila čudan luk i lobala Kolića.

U prvoj utakmici 6. kola HNL-a Slaven Belupo je svladao Istru 1961 sa 2-1. Goste je u prednost doveo Advan Kadušić (21), ali su Josip Mitrović (33) i Ilija Nestorovski (77) kreirali preokret.

Istra je svoj gol zabila iz oflično odigranog protunapada, Lončar je s desnog krila povratnom loptom pronašao Kadušića čiji je prizemni ne odveć jaki udarac završio u bližem kutu neopreznog Hadžikića.

Poravnanje je uslijedilo nakon što je Mitrović lijepo primirio loptu koja se odbila od grede koju je pogodio Heister u pokušaju raščišćavanja situacije i pogodio sa 10-ak metara.

Pobjedu Slavenu osigurao je iskusni Nestorovski uz popriličnu dozu sreće jer se poskliznuo prilikom udarca s ruba kaznenog prostora, a nakon tog poskliznuća lopta je dobila čudan luk i lobala Kolića.

Slaven Belupo je sada skočio na treće mjesto s devet bodova, četiri manje od Dinama i Hajduka, dok je Istra 1961 osma s pet bodova.

