TEŠKO ĆE BEZ NJEGA

Neočekivan potez Rijeke: U samoj završnici sezone iz momčadi izbacili jednog od najboljih igrača

Rijeka: SuperSport HNL, 29. kolo, HNK Rijeka - NK Osijek
03.05.2026.
u 13:41

Rijeci je do kraja sezone ostalo još pet utakmica, četiri u prvenstvu i finale Kupa protiv Dinama 13. svibnja

Jedan od najboljih igrača Rijeke Stjepan Radeljić odlučio je ovog ljeta napustiti klub kao slobodan igrač. Već je sve dogovorio s novim prvakom Dinamom čiji će član postati po isteku ugovora s Riječanima. Rijeka je na to reagirala posve neočekivano te je Radeljić izbačen iz momčadi i do kraja sezone neće nastupati piše Germanijak.

Rijeci je do kraja sezone ostalo još pet utakmica, četiri u prvenstvu i finale Kupa protiv Dinama 13. svibnja. Zapravo ima smisla da ne igra u toj utakmici budući da je pitanje koliko bi angažiran bio u susretu sa svojim budućim poslodavcima. Victor Sanchez stoga bi trebao imati velikih problema kad je u pitanju slaganje momčadi za finale Kupa budući da ne može računati ni na Tea Barišića ni Milu Škorića, a upitan je i Anel Husić.

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu

Radeljića se i prošlog ljeta povezivalo s Dinamom, no tada je Rijeka za njega tražila preveliku odštetu. Dinamo će ga zato dovesti nakon godinu dana potpuno besplatno budući da je i igraču bila velika želja prelazak na Maksimir. Radeljić je u dresu Rijeke ukupno odigrao 112 utakmica te zabio pet golova i dodao šest asistencija.

On bi ovog ljeta trebao nastupiti i za reprezentaciju BiH na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Za Zmajeve je do sada upisao četiri nastupa, a nada se kako će peti doći baš na Mundijalu.
Avatar rubinet
rubinet
14:22 03.05.2026.

Čemu toliko buke? Radeljić jest dobar igrač. I to je to. Nije izvrstan.

