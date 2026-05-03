PROTIV LOKOMOTIVE

Rijeka upisala vrlo važnu pobjedu na Maksimiru i došla na bod zaostatka do trećeg mjesta

Zagreb: Susret Lokomotive i Rijeke u 33. kolu SuperSport HNL-a
03.05.2026.
u 18:09

Vrlo važnu pobjedu upisali su nogometaši Rijeke ove nedjelje na maksimirskom stadionu, svladali su kao gosti Lokomotivu s 3-0 (1-0) u ogledu 33. kola HNL-a.

Prvo ime susreta bio je napadač Rijeke Daniel Adu-Adjei koji je postigao dva pogotka na susretu, u 14. i 54. minuti za tadašnjih 2-0. Sve je zaključeno kada je u 81. minuti Merveil Ndockyt zabio za konačnih 3-0 gostujuće momčadi.

Rijeka je ostala četvrta na ljestvici, a Lokomotiva peta, s tim da je Rijeka pobjegla od nedjeljnog suparnika na pet bodova prednosti. Istovremeno je Rijeka došla na samo bod do trećeg Varaždina koji u nastavku nedjelje gostuje kod Hajduka u Splitu.

Živahan je bio početak utakmice u kojem su se oba sastava pokušala kroz napade nametnuti. U takvom međusobnom nadjačavanju vrlo brzo se dogodio pogodak, već u 14. minuti. Rijeka je tada povela i to nakon velike pogreške golmana Lokomotive Posavca.

Istrčao je bespotrebno domaći vratar, pritom se sudario sa suigračem Dajčerom, a sve je iskoristio Adu-Adjei koji je lagano poentirao i doveo goste u vodstvo.

Primljeni pogodak na takav način ipak je šokirao Lokomotivu koja je odigrala rastreseno u idućim minutama. U 29. minuti se Dantas našao u dobroj poziciji da zaprijeti domaćinu, ali se umjesto udarca odlučio na dodavanje Oreču koji je bio neprecizan.

Mirno je potom Rijeka odradila ostatak prvog poluvremena, a gosti su ponovno zaprijetili na startu drugog dijela. U 53. minuti je ponovno traljavo reagirala domaća obrana te se lopta odbila do Barca koji nije bio precizan u svom pokušaju.

Samo minutu kasnije Rijeka je zasluženo povećala svoju prednost, a ponovno je strijelac bio Adu-Adjei. Gostujući napadač je izašao sam pred suparničkog vratara te je pogodio ispod njega za 2-0 Rijeke.

Deset minuta poslije mogla se Lokomotiva vratiti u igru. Nekadašnji igrač Rijeke Vešović, a sada adut Lokomotive, je pucao glavom nakon lijepog ubačaja Belcara, ali je pogodio okvir vrata. Pokušavala je Lokomotiva biti opasna u tom dijelu meča, a onda je sve riješeno u 81. minuti kada je Rijeka povela 3-0. Nakon iznimno lijepe akcije poentirao je Ndockyt i time osigurao aktualnom prvaku tri boda.

Na samom kraju utakmice mogao je poentirati i Fruk, najbolji igrač Rijeke koji se na terene vratio nakon ozljede, ali je ostalo 3-0 za goste.

U nastavku nedjelje će na Poljudu igrati Hajduk i Varaždin, a utakmica počinje u 18.45 sati.

U subotu su odigrane uvodne dvije utakmice ovog kola. Prvo je novi prvak Dinamo golom Bakrara u 90. minuti pobijedio kod Gorice 2-1, dok je potom u derbiju začelja Vukovar 1991 s 1-0 svladao Osijek. Jedini je pogodak dao Puljić, a Vukovarci su time došli na četiri boda do pretposljednjeg Osijeka.

Posljednji će se susret odigrati u ponedjeljak, a od 18 sati igraju Istra 1961 - Slaven Belupo.

