Nevjerojatan preokret oko Gvardiola! City spremio megaugovor, a želi ga najveći svjetski klub

Engleski doprvak Manchester City želi zadržati hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola i ponuditi mu znatno bogatiji ugovor, no prema informacijama SN, dogovor ipak nije tako siguran. U cijelu priču uključio se najveći svjetski klub Real Madrid, koji već dugo prati najskupljeg hrvatskog nogometaša.

Gvardiol trenutačno ima ugovor s Manchester Cityjem do ljeta 2028., ali klub s Etihada već sada želi produljiti suradnju i vezati ga sve do 2033. godine uz godišnju plaću od čak 10 milijuna eura.

Hrvatski branič na Etihad je stigao u ljeto 2023. godine iz RB Leipziga u transferu vrijednom 90 milijuna eura, čime je postao najskuplji branič u povijesti nogometa. Kod Pepa Guardiole brzo je postao jedan od ključnih igrača budućnosti i bez njega ne može zamisliti početnih 11.

Iako je City spreman ponuditi znatno bolje uvjete, izvor tvrdi da se u svemu osjeća i određeni medijski pritisak.

- Radi se o svojevrsnom medijskom pritisku, ali nije istina da je dogovor baš tako blizu i da će to biti samo puka formalnost - rekao je.