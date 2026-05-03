UŽIVO Povijesni trenutak na utakmici Hajduka i Varaždina, ovo je nezabilježeno (0:0)

Počela je utakmica.
Prijenos utakmice je na Max Sportu 1.
Glavni sudac je Patrik Kolarić (Čakovec). Pomoćnici su Ivan Starčević (Bjelovar) i Sanja Rođak Karšić (Podravske Sesvete). Četvrti sudac: Ivan Šantić (Kastav). VAR: Tihomir Pejin (Donji Miholjac). AVAR: Luka Pušić (Zagreb).
HAJDUK: T. Silić - Brajković, Šarlija, Marešić, Melnjak - Sigur, Pajaziti - Almena, Pukštas, Šego - Livaja
VARAŽDIN: J. Silić - Maglica, Barać, Lesjak, Boršić - Duvnjak, Puclin - Vuk, Mamić, Tavares - Latković
Jedna zanimljvost je ta što će dva brata igrati jedan protiv drugog kao dva vratara. Radi se o Toniju i Josipu Siliću koji će po prvi puta zaigrati na suprotnim stranama.
Splitski Hajduk od 18:45 sati na Poljudu dočekuje Varaždin u utakmici 33. kola Supersport HNL-a. Splićani su četiri kola prije kraja osigurali drugo mjesto, dok je Varaždin treći i do kraja ga čeka borba za tu poziciju s Rijekom.
Rijeka upisala vrlo važnu pobjedu na Maksimiru i došla na bod zaostatka do trećeg mjesta
Prvo ime susreta bio je napadač Rijeke Daniel Adu-Adjei koji je postigao dva pogotka na susretu, u 14. i 54. minuti za tadašnjih 2-0. Sve je zaključeno kada je u 81. minuti Merveil Ndockyt zabio za konačnih 3-0 gostujuće momčadi
Ponajbolji igrač Osijeka poludio na suigrače: Vikao je i psovao, orilo se Gradskim vrtom
Osijek se još uvijek nalazi u puno boljem položaju u odnosu na Vukovar. Imaju četiri boda prednosti, bolji međusobni omjer s dvije pobjede, remijem i porazom te nešto lakši raspored do kraja prvenstva
Neočekivan potez Rijeke: U samoj završnici sezone iz momčadi izbacili jednog od najboljih igrača
Rijeci je do kraja sezone ostalo još pet utakmica, četiri u prvenstvu i finale Kupa protiv Dinama 13. svibnja
Hajduk i Varaždin danas bi mogli ispisati povijest HNL-a: Ovo nikada nismo vidjeli na hrvatskim travnjacima
Ova utakmica ipak je zanimljiva jer su klubovi u mogućnosti ispisati povijest hrvatskog nogometa, ako na teren pošalju 'prave' igrače. Standardni vratar Hajduka je 21-godišnji Toni Silić, dok u Varaždinu brani njegov pet godina stariji brat Josip
Ikona Varaždina igrala je i u Splitu: 'Teško mi je zamisliti da Garcia ostane u Hajduku dvije godine'
Vjerujem da će se Šafarić ostvariti kao trener i napraviti dobre stvari. A da bi mu bilo zgodno u Hajduku – sigurno ne bi, kaže Granić
Može li Vukovar preskočiti Osijek i ostati u HNL-u? Ovako im izgleda raspored do kraja sezone
Da je Osijek slavio, otišao bi na nedostižnih 10 bodova i Vukovar bi i matematički ispao. Ovako, Vukovarci imaju još tri prilike da spase prvoligaški status
Trener Osijeka bijesan nakon poraza u derbiju začelja: 'To možemo samo moja ekipa i ja'
Ovaj poraz posebno je teško pao navijačima budući da je Kohorta na tom susretu proslavila 38. rođendan
Vukovar iznenadio Osijek u derbiju začelja i zadržao nadu u ostanak živom
Momčadi su se izmjenjivale u naletima, a prva nova velika prilika dogodila se u 37. minuti. Tada je okvir vrata spasio Osječane nakon što je Gurlica gađao glavom nakon kornera i pogodio gredu
Ozlijedio se ključni igrač Dinama: Je li mu upitan nastup i na Svjetskom prvenstvu
29-godišnji Škot ove se sezone profilirao kao možda i najkonstantniji branič Dinama, a u slučaju da se radi o težoj ozljedi bio bi to jak udarac za momčad Marija Kovačevića