Vjenceslav Richter i Prostoria, komadi koji su desetljećima postojali samo kao ideje sada postaju stvarni proizvodi

Vjenceslav Richter bio je jedan od onih rijetkih autora čije je djelovanje gotovo nemoguće svesti na jednu disciplinu. Arhitekt, umjetnik, dizajner i teoretičar, kroz cijeli je svoj opus promišljao prostor kao jedinstven sustav u kojem arhitektura, umjetnost i dizajn ne postoje odvojeno. Kao jedan od osnivača grupe EXAT 51 zagovarao je upravo tu ideju sinteze - odbacivanje granica između likovne umjetnosti, arhitekture i industrijskog dizajna. Richter nije stvarao izolirane objekte. Od paviljona i interijera do urbanističkih vizija i teorijskih istraživanja poput sinturbanizma, sve što je radio polazilo je iz iste logike: dizajn nije dekoracija, nego infrastruktura života. Njegov slavni jugoslavenski paviljon na Expo izložbi u Bruxellesu 1958. godine, često opisivan kao "palača od čelika, stakla, drveta i mramora", ostaje jedno od najvažnijih ostvarenja hrvatske arhitekture 20. stoljeća. Formu je promatrao kao skup pravila iz kojih nastaju različita rješenja, a ne kao konačan objekt te je vjerovao da predmeti i prostori dobivaju pravo značenje tek kroz korištenje.