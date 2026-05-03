Vjenceslav Richter bio je jedan od onih rijetkih autora čije je djelovanje gotovo nemoguće svesti na jednu disciplinu. Arhitekt, umjetnik, dizajner i teoretičar, kroz cijeli je svoj opus promišljao prostor kao jedinstven sustav u kojem arhitektura, umjetnost i dizajn ne postoje odvojeno. Kao jedan od osnivača grupe EXAT 51 zagovarao je upravo tu ideju sinteze - odbacivanje granica između likovne umjetnosti, arhitekture i industrijskog dizajna. Richter nije stvarao izolirane objekte. Od paviljona i interijera do urbanističkih vizija i teorijskih istraživanja poput sinturbanizma, sve što je radio polazilo je iz iste logike: dizajn nije dekoracija, nego infrastruktura života. Njegov slavni jugoslavenski paviljon na Expo izložbi u Bruxellesu 1958. godine, često opisivan kao "palača od čelika, stakla, drveta i mramora", ostaje jedno od najvažnijih ostvarenja hrvatske arhitekture 20. stoljeća. Formu je promatrao kao skup pravila iz kojih nastaju različita rješenja, a ne kao konačan objekt te je vjerovao da predmeti i prostori dobivaju pravo značenje tek kroz korištenje.
DIZAJN
Vjenceslav Richter i Prostoria, komadi koji su desetljećima postojali samo kao ideje sada postaju stvarni proizvodi
Projekt je nastajao dvije godine i uključivao je detaljno istraživanje Richterove arhive - od nacrta i tehničkih crteža do rijetkih fotografija i prototipova koji nikada nisu ušli u serijsku proizvodnju
