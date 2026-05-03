Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 80
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BURNA REAKCIJA

Ponajbolji igrač Osijeka poludio na suigrače: Vikao je i psovao, orilo se Gradskim vrtom

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
03.05.2026.
u 15:00

Osijek se još uvijek nalazi u puno boljem položaju u odnosu na Vukovar. Imaju četiri boda prednosti, bolji međusobni omjer s dvije pobjede, remijem i porazom te nešto lakši raspored do kraja prvenstva

Nogometaši Osijeka poraženi su od Vukovara s 1:0 u 33. kolu HNL-a. Pogodak Jakova Puljića produžio je nadu posljednjeplasirane momčadi prvenstva u ostanak u elitnom rangu. Da je Osijek pobijedio, Vukovar bi i matematički ispao u drugu ligu, dok su se ovako približili na samo četiri boda zaostatka za Osijekom. Poraz u starom domu Osijeka, Gradskom vrtu, najteže je pao vrataru Marku Malenici.

Kako piše Index, dugogodišnji golman Osijeka burno je reagirao prema suigračima u svlačionici nakon poraza. Psovao je i toliko vikao na njih da su se njegove riječi 'orile Gradskim vrtom'. Ova žestoka reakcija možda će poslužiti kao motivacija momčadi da u preostala tri kola zadrže prvoligaški status.

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu

Osijek se još uvijek nalazi u puno boljem položaju u odnosu na Vukovar. Imaju četiri boda prednosti, bolji međusobni omjer s dvije pobjede, remijem i porazom te nešto lakši raspored do kraja prvenstva. Vukovar do kraja prvenstva ima gostovanje u Rijeci, zatim dočekuje Varaždin, a u posljednjem kolu ide u goste kod Hajduka. Osijek s druge strane u sljedećem kolu dočekuje Istru, zatim putuje u Veliku Goricu, a u posljednjem kolu ugostit će Slaven Belupo.
Ključne riječi
HNL Marko Malenica Vukovar 1991. NK Osijek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!