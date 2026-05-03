Ponajbolji igrač Osijeka poludio na suigrače: Vikao je i psovao, orilo se Gradskim vrtom

Nogometaši Osijeka poraženi su od Vukovara s 1:0 u 33. kolu HNL-a. Pogodak Jakova Puljića produžio je nadu posljednjeplasirane momčadi prvenstva u ostanak u elitnom rangu. Da je Osijek pobijedio, Vukovar bi i matematički ispao u drugu ligu, dok su se ovako približili na samo četiri boda zaostatka za Osijekom. Poraz u starom domu Osijeka, Gradskom vrtu, najteže je pao vrataru Marku Malenici.

Kako piše Index, dugogodišnji golman Osijeka burno je reagirao prema suigračima u svlačionici nakon poraza. Psovao je i toliko vikao na njih da su se njegove riječi 'orile Gradskim vrtom'. Ova žestoka reakcija možda će poslužiti kao motivacija momčadi da u preostala tri kola zadrže prvoligaški status.

Osijek se još uvijek nalazi u puno boljem položaju u odnosu na Vukovar. Imaju četiri boda prednosti, bolji međusobni omjer s dvije pobjede, remijem i porazom te nešto lakši raspored do kraja prvenstva. Vukovar do kraja prvenstva ima gostovanje u Rijeci, zatim dočekuje Varaždin, a u posljednjem kolu ide u goste kod Hajduka. Osijek s druge strane u sljedećem kolu dočekuje Istru, zatim putuje u Veliku Goricu, a u posljednjem kolu ugostit će Slaven Belupo.