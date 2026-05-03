Hajduk i Varaždin danas bi mogli ispisati povijest HNL-a: Ovo nikada nismo vidjeli na hrvatskim travnjacima

U sklopu 33. kola HNL-a, drugoplasirani Hajduk večeras će od 18:45 dočekati trećeplasirani Varaždin. Ova utakmica puno više može donijeti Varaždinu koji ima četiri boda prednosti ispred četvrte Rijeke i žele ga obraniti kako bi imali što bolju startnu poziciju u pretkolima europskih natjecanja sljedeće sezone. Hajduk je pak već osigurao drugo mjesto i ne može se pomaknuti ni gore ni dolje.

Ova utakmica ipak je zanimljiva jer su klubovi u mogućnosti ispisati povijest hrvatskog nogometa, ako na teren pošalju 'prave' igrače. Standardni vratar Hajduka je 21-godišnji Toni Silić, dok u Varaždinu brani njegov pet godina stariji brat Josip. Za očekivati je kako će Toni i u ovoj utakmici biti u početnoj momčadi Hajduka, dok je Josip dobio prednost dobio prednost ispred Olivera Zelenike u 26. i 32. kolu.

Zaigraju li danas jedan protiv drugog, postat će prvi braća vratari koji su zaigrali jedan protiv drugog u utakmici HNL-a. Dosad se događalo da su dva brata igrali jedan protiv drugog u HNL-u, najpoznatiji je slučaj Ahmada i Anasa Sharbinija, a isto su učinili i Mateo i Mirko Marić.

Ipak, ovo bi bilo prvi put da se na suprotstavljenim stranama nalaze dva brata vratara.