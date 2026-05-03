Ikona Varaždina igrala je i u Splitu: 'Teško mi je zamisliti da Garcia ostane u Hajduku dvije godine'

Uoči utakmice Hajduk – Varaždin (nedjelja, 18.45) razgovaramo s bivšim igračem oba kluba Goranom Granićem. Livnjak, nekada nogometaš specifičnog stila igre – o čemu govori u ovom intervjuu, a danas trener zagrebačkog HAŠK-a, privatno je otac četiriju kćeri i s pedeset godina – dvostruki djed. Goranova najstarija kći Hana ima dvoje djece, Rafaela i Emanuela.

Koje je bilo najsretnije razdoblje vaše profesionalne karijere, pitali smo Granića.

– Moje najsretnije i najznačajnije razdoblje bile su četiri godine u Varaždinu. Dvaput smo igrali finale kupa, a jedno smo izgubili od Dinama zbog primljenog gola kod kuće – bilo je 1:1, pa 0:0 u uzvratu. Bilo je i lijepih europskih uspomena; izbacili smo Aston Villu, a ja sam igrao u obje utakmice. U Varaždin sam došao nakon tri godine igranja u Sloveniji, najprije u Rudaru, pa u Olimpiji. Ljudi iz Varteksa prvi su me put vidjeli u utakmicama Rudar – Varteks u Kupu pobjednika kupova...

Svoj prvi trofej osvojili ste s Hajdukom, Superkup 2005.?

– Da, a potom sam s Dinamom iz Tirane također osvojio Superkup te naslov prvaka.

Cijelo vrijeme boravka u Varaždinu surađivali ste sa Zlatkom Dalićem?

– Da, on je u te moje četiri godine promijenio tri funkcije; prvu godinu bio je pomoćnik treneru Janžeku, potom je bio sportski direktor dok je Besek bio trener, zatim je bio pomoćnik Ćiri, a glavni trener bio mi je tek u Albaniji. Kod Dalića mi je bilo super što je najveći dio treninga radio s loptom, to mi je bila novina u to vrijeme – nije bilo kod njega puno onog "suhog" trčanja. Posljednjih godina sudjelujem na Dalićevu ljetnom kampu s djecom u Livnu, dobro surađujemo...

Trebao sam u Katar

Kako ste se 2005. odlučili prijeći iz Varaždina u Hajduk? Bilo je to na Ćirin poziv?

– Tog ljeta Ćiro i ja trebali smo ići zajedno u jedan katarski klub, sve je bilo dogovoreno, no tada je on dobio ponudu Hajduka i to nije mogao odbiti. Tako sam i ja s njim završio u Hajduku.

Je li to bila pogreška, s obzirom na to da se u Hajduku baš niste naigrali, ostali ste samo jednu sezonu?

– Nisam pogriješio, zato što je moj san bio zaigrati za Hajduk. Bio sam pionir, kadet i junior Hajduka, osam godina proveo sam u Hajduku, živim u Klisu... No ta seniorska sezona nije bila baš nešto uspješna, ni za mene, ni za Hajduk. Osvojili smo Superkup, a onda nam se dogodio Debrecen, klub s kojim sam ispao iz Europe i s Varteksom i s Hajdukom. Ipak, pamtim i lijepe događaje; uvijek se rado sjetim osvajanja Superkupa, a i s Hajdukom sam igrao jedan derbi protiv Dinama. Bilo je to u Zagrebu, Maksimir je bio pun, završilo je 0:0.

Religiozni ste, često u javnim nastupima ističete svoju vjeru, pa je tako zabilježena i vaša izjava kako "kao vjernik nikada ne biste napravili grub prekršaj na suparničkom igraču"?

– Nikada to nisam izjavio, to je izvučeno iz konteksta. Istina je kako je moj način igre bio specifičan; u sezoni prije dolaska u Hajduk za Varteks sam kao centralni stoper odigrao sve minute u svim utakmicama bez ijednog žutog kartona. To mi je donijelo nagradu za fair play. Međutim to nije bilo vezano za moju vjeru; ja sam igrao libera, zadnjeg igrača obrane, a kada na toj poziciji napravite prekršaj, to u većini slučajeva znači crveni karton. Zato sam morao biti jako oprezan. Usto, s obzirom na moje mjere, 180 cm i 73 kg, nije bilo uputno tući se s napadačima pa sam razvio svoj stil igre; da sam išao na snagu u duelu, pomeli bi me. Iako se nikad nisam sramio svoje vjere i svjedočio sam je, to nije imalo utjecaja na terenu, hoću li raditi faulove ili ne – ističe Granić i nastavlja:

– Iako sam kao igrač bio sitnije građe, odlikovala me velika agresivnost. Uvijek sam bio blizu protivnika, nastojao mu skratiti prostor i vrijeme za reakciju pa je mnogima bilo vrlo neugodno igrati protiv mene. To je dosta igrača svjedočilo. Znate kako je u nogometu; mirnoća je vrlina, ali mlitavost nije; agresivnost je poželjna, ali nervoza nije. Upravo zato treba usklađivati agresivnost i smirenost – a to sam uvijek činio i to prenosim svojim igračima. Danas u modernom nogometu svatko zna igrati, ali ako igraču skratiš prostor i vrijeme, dovodiš ga u škripac. Istodobno je ključno zadržati smirenost kako bi se situacije pravilno procjenjivale i donosile najbolje odluke. Nervoza i ljutnja samo odvlače fokus i smanjuju kvalitetu sljedeće akcije.

Jeste li ikada dobili crveni karton u karijeri?

– Kao profesionalni igrač – nisam, niti sam ikada pauzirao zbog tri žuta. Jednom sam kao igrač Budućnosti iz Hodošana dobio dva žuta kartona u jednoj utakmici, ali to je bilo prije potpisivanja profesionalnog ugovora.

Volim oba kluba

Jeste li navijač Hajduka ili Varaždina?

– I jedan i drugi su moji klubovi, volim ih oba. U Hajduku sam prošao školu i jednu sezonu bio senior, a u Varaždinu sam se afirmirao.

Jeste li kao hajdukovac razočarani što se Hajduk tako rano oprostio od titule i je li trener Garcia dostojan klupe bijelih?

– Ne znam postoji li trener na svijetu kojim bi navijači Hajduka u potpunosti bili zadovoljni. S druge strane, svaki onaj koji bi donio naslov prvaka bio bi prihvaćen. Garcia teži igri izgradnje napada (build-upu), a za takav stil nogometa potrebno je vrijeme – da se momčad uigra i da igrači usvoje automatizme. On i sam u svojim izjavama naglašava da je to proces, i kao trener to dobro razumijem. Međutim, Hajduk nije bio prvak od 2005. godine, pa je i strpljenja za "proces" sve manje. Netko će reći da proces u Hajduku traje već 21 godinu, ali ja se s time ne bih složio. Proces postoji onda kada imaš jasnu ideju i viziju koju sustavno provodiš barem dvije sezone – u prvoj možda neće doći do naslova, ali bi u drugoj trebao. Međutim, ne znam je li itko u Hajduku bio trener dvije godine.

Kako gledate pojavu Nikole Šafarića, trenera koji drugu sezonu u nizu vodi Varaždin prema Europi? Je li on prototip trenera za Hajduk, po istoj špranci po kojoj je Kovačević došao u Dinamo?

– Ono što Šafarić ima u Varaždinu u hrvatskom se nogometu rijetko viđa – cijela klupska struktura stoji iza trenera. Tada se ne događa ono što se događa u Hajduku, u kojemu trener ne može preživjeti tri poraza zaredom. Čim izgubiš triput zaredom, dobivaš otkaz. A kad se takvo što dogodi primjerice u Varaždinu, koji je stabilna sredina, klub uopće ne razmišlja o smjeni trenera, nego se smireno analizira i planira kako se iščupati iz te situacije pa se uz takav pristup i trener iščupa. Varaždin i Hajduk različiti su klubovi pa im se razlikuju i ambicije. Šafarić je bio moj suigrač, zajedno smo bili na Akademiji, vjerujem da će se ostvariti kao trener i napraviti dobre stvari. A da bi mu bilo zgodno u Hajduku – sigurno ne bi. Kad dođeš u Hajduk, to je sasvim druga priča, druga dimenzija. Ponavljam; u Hajduk može doći trener koji je šest puta osvojio Ligu prvaka, ali ako nije prvak s Hajdukom – odmah se postavlja pitanje kakav je taj trener.

Koliko ste posvećeni svojoj vjeri?

– Svaki dan idem na misu u crkvu Blaženog Augustina Kažotića i to mi je jako bitno. Jednostavno rečeno, puno mi je lakše funkcionirati kada znam da imam nekoga tko mi pomaže, s kim možeš sve podijeliti i tko će te razumjeti... Ako te itko razumije, to nisu ljudi, nego Bog. Čak se događa da te ponekad ni tvoji najbliži ne mogu razumjeti i ne znaju što se događa u tvojoj nutrini. A to je jako važno za našu stabilnost. Ako u teškim situacijama nemaš čvrsti oslonac, to je nemoguće izdržati – zaključio je Goran Granić.