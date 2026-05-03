Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 7
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BIVŠI IGRAČ HAJDUKA I VARAŽDINA

Ikona Varaždina igrala je i u Splitu: 'Teško mi je zamisliti da Garcia ostane u Hajduku dvije godine'

storyeditor/2026-05-02/PXL_291125_142640667.jpg
Autor
Tomislav Dasović
03.05.2026.
u 06:00

Vjerujem da će se Šafarić ostvariti kao trener i napraviti dobre stvari. A da bi mu bilo zgodno u Hajduku – sigurno ne bi, kaže Granić

Uoči utakmice Hajduk – Varaždin (nedjelja, 18.45) razgovaramo s bivšim igračem oba kluba Goranom Granićem. Livnjak, nekada nogometaš specifičnog stila igre – o čemu govori u ovom intervjuu, a danas trener zagrebačkog HAŠK-a, privatno je otac četiriju kćeri i s pedeset godina – dvostruki djed. Goranova najstarija kći Hana ima dvoje djece, Rafaela i Emanuela.

Koje je bilo najsretnije razdoblje vaše profesionalne karijere, pitali smo Granića.

– Moje najsretnije i najznačajnije razdoblje bile su četiri godine u Varaždinu. Dvaput smo igrali finale kupa, a jedno smo izgubili od Dinama zbog primljenog gola kod kuće – bilo je 1:1, pa 0:0 u uzvratu. Bilo je i lijepih europskih uspomena; izbacili smo Aston Villu, a ja sam igrao u obje utakmice. U Varaždin sam došao nakon tri godine igranja u Sloveniji, najprije u Rudaru, pa u Olimpiji. Ljudi iz Varteksa prvi su me put vidjeli u utakmicama Rudar – Varteks u Kupu pobjednika kupova...

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća

Svoj prvi trofej osvojili ste s Hajdukom, Superkup 2005.?

– Da, a potom sam s Dinamom iz Tirane također osvojio Superkup te naslov prvaka.

Cijelo vrijeme boravka u Varaždinu surađivali ste sa Zlatkom Dalićem?

– Da, on je u te moje četiri godine promijenio tri funkcije; prvu godinu bio je pomoćnik treneru Janžeku, potom je bio sportski direktor dok je Besek bio trener, zatim je bio pomoćnik Ćiri, a glavni trener bio mi je tek u Albaniji. Kod Dalića mi je bilo super što je najveći dio treninga radio s loptom, to mi je bila novina u to vrijeme – nije bilo kod njega puno onog "suhog" trčanja. Posljednjih godina sudjelujem na Dalićevu ljetnom kampu s djecom u Livnu, dobro surađujemo...

Trebao sam u Katar

Kako ste se 2005. odlučili prijeći iz Varaždina u Hajduk? Bilo je to na Ćirin poziv?

– Tog ljeta Ćiro i ja trebali smo ići zajedno u jedan katarski klub, sve je bilo dogovoreno, no tada je on dobio ponudu Hajduka i to nije mogao odbiti. Tako sam i ja s njim završio u Hajduku.

Je li to bila pogreška, s obzirom na to da se u Hajduku baš niste naigrali, ostali ste samo jednu sezonu?

– Nisam pogriješio, zato što je moj san bio zaigrati za Hajduk. Bio sam pionir, kadet i junior Hajduka, osam godina proveo sam u Hajduku, živim u Klisu... No ta seniorska sezona nije bila baš nešto uspješna, ni za mene, ni za Hajduk. Osvojili smo Superkup, a onda nam se dogodio Debrecen, klub s kojim sam ispao iz Europe i s Varteksom i s Hajdukom. Ipak, pamtim i lijepe događaje; uvijek se rado sjetim osvajanja Superkupa, a i s Hajdukom sam igrao jedan derbi protiv Dinama. Bilo je to u Zagrebu, Maksimir je bio pun, završilo je 0:0.

Religiozni ste, često u javnim nastupima ističete svoju vjeru, pa je tako zabilježena i vaša izjava kako "kao vjernik nikada ne biste napravili grub prekršaj na suparničkom igraču"?

– Nikada to nisam izjavio, to je izvučeno iz konteksta. Istina je kako je moj način igre bio specifičan; u sezoni prije dolaska u Hajduk za Varteks sam kao centralni stoper odigrao sve minute u svim utakmicama bez ijednog žutog kartona. To mi je donijelo nagradu za fair play. Međutim to nije bilo vezano za moju vjeru; ja sam igrao libera, zadnjeg igrača obrane, a kada na toj poziciji napravite prekršaj, to u većini slučajeva znači crveni karton. Zato sam morao biti jako oprezan. Usto, s obzirom na moje mjere, 180 cm i 73 kg, nije bilo uputno tući se s napadačima pa sam razvio svoj stil igre; da sam išao na snagu u duelu, pomeli bi me. Iako se nikad nisam sramio svoje vjere i svjedočio sam je, to nije imalo utjecaja na terenu, hoću li raditi faulove ili ne – ističe Granić i nastavlja:

– Iako sam kao igrač bio sitnije građe, odlikovala me velika agresivnost. Uvijek sam bio blizu protivnika, nastojao mu skratiti prostor i vrijeme za reakciju pa je mnogima bilo vrlo neugodno igrati protiv mene. To je dosta igrača svjedočilo. Znate kako je u nogometu; mirnoća je vrlina, ali mlitavost nije; agresivnost je poželjna, ali nervoza nije. Upravo zato treba usklađivati agresivnost i smirenost – a to sam uvijek činio i to prenosim svojim igračima. Danas u modernom nogometu svatko zna igrati, ali ako igraču skratiš prostor i vrijeme, dovodiš ga u škripac. Istodobno je ključno zadržati smirenost kako bi se situacije pravilno procjenjivale i donosile najbolje odluke. Nervoza i ljutnja samo odvlače fokus i smanjuju kvalitetu sljedeće akcije.

Jeste li ikada dobili crveni karton u karijeri?

– Kao profesionalni igrač – nisam, niti sam ikada pauzirao zbog tri žuta. Jednom sam kao igrač Budućnosti iz Hodošana dobio dva žuta kartona u jednoj utakmici, ali to je bilo prije potpisivanja profesionalnog ugovora.

Volim oba kluba

Jeste li navijač Hajduka ili Varaždina?

– I jedan i drugi su moji klubovi, volim ih oba. U Hajduku sam prošao školu i jednu sezonu bio senior, a u Varaždinu sam se afirmirao.

Jeste li kao hajdukovac razočarani što se Hajduk tako rano oprostio od titule i je li trener Garcia dostojan klupe bijelih?

– Ne znam postoji li trener na svijetu kojim bi navijači Hajduka u potpunosti bili zadovoljni. S druge strane, svaki onaj koji bi donio naslov prvaka bio bi prihvaćen. Garcia teži igri izgradnje napada (build-upu), a za takav stil nogometa potrebno je vrijeme – da se momčad uigra i da igrači usvoje automatizme. On i sam u svojim izjavama naglašava da je to proces, i kao trener to dobro razumijem. Međutim, Hajduk nije bio prvak od 2005. godine, pa je i strpljenja za "proces" sve manje. Netko će reći da proces u Hajduku traje već 21 godinu, ali ja se s time ne bih složio. Proces postoji onda kada imaš jasnu ideju i viziju koju sustavno provodiš barem dvije sezone – u prvoj možda neće doći do naslova, ali bi u drugoj trebao. Međutim, ne znam je li itko u Hajduku bio trener dvije godine.

Kako gledate pojavu Nikole Šafarića, trenera koji drugu sezonu u nizu vodi Varaždin prema Europi? Je li on prototip trenera za Hajduk, po istoj špranci po kojoj je Kovačević došao u Dinamo?

– Ono što Šafarić ima u Varaždinu u hrvatskom se nogometu rijetko viđa – cijela klupska struktura stoji iza trenera. Tada se ne događa ono što se događa u Hajduku, u kojemu trener ne može preživjeti tri poraza zaredom. Čim izgubiš triput zaredom, dobivaš otkaz. A kad se takvo što dogodi primjerice u Varaždinu, koji je stabilna sredina, klub uopće ne razmišlja o smjeni trenera, nego se smireno analizira i planira kako se iščupati iz te situacije pa se uz takav pristup i trener iščupa. Varaždin i Hajduk različiti su klubovi pa im se razlikuju i ambicije. Šafarić je bio moj suigrač, zajedno smo bili na Akademiji, vjerujem da će se ostvariti kao trener i napraviti dobre stvari. A da bi mu bilo zgodno u Hajduku – sigurno ne bi. Kad dođeš u Hajduk, to je sasvim druga priča, druga dimenzija. Ponavljam; u Hajduk može doći trener koji je šest puta osvojio Ligu prvaka, ali ako nije prvak s Hajdukom – odmah se postavlja pitanje kakav je taj trener.

Koliko ste posvećeni svojoj vjeri?

– Svaki dan idem na misu u crkvu Blaženog Augustina Kažotića i to mi je jako bitno. Jednostavno rečeno, puno mi je lakše funkcionirati kada znam da imam nekoga tko mi pomaže, s kim možeš sve podijeliti i tko će te razumjeti... Ako te itko razumije, to nisu ljudi, nego Bog. Čak se događa da te ponekad ni tvoji najbliži ne mogu razumjeti i ne znaju što se događa u tvojoj nutrini. A to je jako važno za našu stabilnost. Ako u teškim situacijama nemaš čvrsti oslonac, to je nemoguće izdržati – zaključio je Goran Granić.

Ključne riječi
HNL NK Varaždin Hajduk goran granić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!