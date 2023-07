Sky Sports: Perišić želi otići i potpisati za Hajduk. Tottenham odlučuje o senzacionalnom transferu

Još uvijek nije poznato gdje će Ivan Perišić nastaviti karijeru, mnogi se nadaju kako će se vratiti u splitski Hajduk, ali ključeve transfera zapravo drži Tottenham. Vatreni još ima godinu dana ugovora sa Spursima i mora ga raskinuti ako želi potpisati za Hajduk jer bijeli nemaju financija da bi zaključili taj posao.

Prema više specijaliziranih stranica, Perišić u Tottenhamu zarađuje nešto manje od milijun eura mjesečno, odnosno između 11 i 12 milijuna eura godišnje. To su velika primanja čije će plaćanje preuzeti malo klubova, ali je odlazak iz Tottenhama moguć jedino ako mu engleski klub odluči dati slobodne papire i isplatiti posljednju godinu ugovora.

Novinar Sky Sportsa Dharmesh Sheth koji prati događanja u Tottenhamu kaže da Ivan želi napustiti Spurse.

- Situacija s Perišićem je jako zanimljiva. On želi otići. Želi se vratiti u Hrvatsku i igrati za Hajduk. Ali to je jedno, a mogućnosti su drugo. Može on pričati što god želi, ali sve je na Tottenhamu. Onog trenutka kad bude odlazio iz kluba, odlazit će po uvjetima koje odabere Tottenham - rekao je Sheth.