Škoti se dive vatrenima: 'Ako postoji igrač za kojeg bih uvijek gledao, to je onda Modrić'

Hrvatska ima odličnu momčad, dobro je organizirana, opasna u napadu, ima magične igrače u sredini terena. Ne smiješ im dati prostora da se razmašu, kazao je izbornik škotske reprezentacije Steve Clarke na novinarskoj konferenciji na Hampden Parku uoči sutrašnjeg ogleda Lige nacija protiv Hrvatske. Škotska se uoči zadnja dva kola nalazi na začelju skupine s jednim bodom, međutim još uvijek može izbjeći direktno ispadanje, čak i izboriti četvrtfinale. U zadnja dva kola Škote očekuje sutrašnji ogled u Glasgowu protiv Hrvatske, a tri dana kasnije gostovanje u Poljskoj. "Razmišljamo samo o idućoj utakmici, a to je Hrvatska. Dobro smo se pripremili, radili smo kvalitetno i optimisti smo uoči susreta," kazao je Clarke u uvodu.

Jedini bod Škoti su dohvatili u posljednjem kolu kod kuće protiv Portugala odigravši 0-0. "Iza nas je dobra predstava protiv Portugala, kada igraš protiv vrhunskih momčadi kao što je hrvatska reprezentacija, moraš se dobro braniti. Morat ćemo igrati kvalitetnije s loptom, biti brži. Moramo poraditi na detaljima, ali vjerujem da možemo do dobrog rezultata. Svjesni smo da moramo igrati na vrhunskom nivou. Dokazali smo da možemo igrati s najvećima, ali nemamo rezultate. Protiv Portugala smo se sjajno branili, moramo biti bolji u napadu," dodao je.

GALERIJA Ovo su najbolji strijelci Hrvatske u povijesti: Znate li tko je na vrhu i tko je tu od aktivnih vatrenih?

Clarke smatra kako je škotska vrsta trebala imati više bodova s obzirom na igre koje je pokazala u prva četiri kola. Složio se i s tvrdnjom kako je vrijeme za prvu pobjedu s obzirom na napredak u igri. "Slažem se, s obzirom na igre koje smo pokazali, zaslužili smo više bodova. Ispred nas su još dvije utakmice, znamo kvalitetu Hrvatske i Poljske, ali želimo ostati u najvećem razredu. Bilo bi lijepo zaključiti ovu godinu pobjedom."

Domaće medije je zanimalo može li škotska krenuti hrvatskim putem s obzirom na sjajne rezultate koje bilježe "Vatreni". "To je teško pitanje, ali moramo pokušati. Naš sustav treba napredovati. Hrvatska stalno stvara talente, imaju iskusne igrače, dobar balans u ekipi. Njihovi mladi igrači nastupaju za reprezentaciju i prije nego što odu u veće klubove. Imaju dobar put za mlade, to bi možda trebalo promijeniti kako bi bili bolji. Vjerujem da i mi to možemo, ispred nas je mnogo posla, moramo sjesti za stol i donijeti neke odluke. Moramo pokušati," kazao je.

Škoti se dive i načinu na koji se hrvatski igrači bore za nacionalni dres. "I mi imamo grupu igrača koja voli igrati za reprezentaciju, našim igračima je reprezentacija važna. Razumijem i klubove u kojima imate pritisak svaki tjedan, ali ponavljam moramo naći što više mladih igrača, a što ih više nađemo bit ćemo bolji. Za mlade igrače je najvažnije da igraju, a ne da sjede na klupi," kazao je.

Clarke je još jednom iskazao poštovanje kapetanu hrvatske vrste Luki Modrić kazavši kako je on jedan od igrača za koje bi uvijek kupio ulaznica kako bi ga mogao gledati. "Postoji neki igrači za koje želiš platiti kartu kako bi ih gledao, a Modrić je jedan od njih," poručio je škotski strateg.

Nakon Lige nacija, reprezentacije očekuju i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. "Napredujemo iz utakmice u utakmicu, na ljeto slijede kvalifikacije, kada igraš dobro protiv najvećih suparnika, moraš vjerovati da možemo igrati dobro i u kvalifikacijama," zaključio je škotski izbornik.

VIDEO Dalić o Petkoviću: 'Donijet ću odluku koja je najbolja za igrača, a onda za Dinamo i reprezentaciju'