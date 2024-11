Mlada Dalićeva nada: 'Zabiti za Hrvatsku bio je san. Želim povjerenje vratiti igrom'

Igor Matanović trebao bi odigrati važnu ulogu u napadu hrvatske nogometne reprezentacije tijekom nadolazećih utakmica Lige nacija. U posljednja dva susreta vatreni će se susresti sa Škotskom (15. studenog, petak), a potom će Portugalce ugostiti na Poljudu (18. studenog, ponedjeljak). Uoči odlaska na sjever Britanije, 21-godišnji napadač se prisjetio zagrebačke utakmice sa Škotskom u kojoj je zabio za Hrvatsku i tako doprinio konačnoj pobjedi rezultatom 2:!.

"Škoti su jaki, čvrsti, nismo u Zagrebu odigrali najbolju utakmicu, ali dobro ćemo ih proanalizirati i jedva čekamo da susret počne. Meni će utakmica u Zagrebu protiv Škotske ostati u lijepom sjećanju. Uvijek mi je bio san postići pogodak za hrvatsku reprezentaciju, to se dogodilo, a uz to smo i pobijedili utakmicu. Puno mi znači izbornikovo povjerenje. Vjerujem da ćemo mu to vratiti našim igrama na terenu", izjavio je uoči odlaska u Glasgow.

Hrvatska je trenutačno druga u svojoj skupini sa sedam, a najbolje dvije reprezentacije plasirat će se u četvrtfinale. Tri boda manje ima Poljska, tri boda više Portugal. Ukoliko pobjede Škotsku, osigurat će prolaz dalje obzirom na bolji međusobni omjer s Poljskom. Ukoliko u tome ne uspiju, imat će teži zadatak protiv Portugala. Bez osvajanja tri boda, otvaraju se razne mogućnosti konkurentima. Da se ne smiiju opustiti, znaju i sami reprezentativci.

"Očekujem tešku utakmicu. Vidjeli smo na prošlom okupljanju da su Škoti dobra ekipa. Agresivni i borbeni. Imaju dobre pojedince koji igraju u dobrim klubovima. Igraju doma što će im biti dodatni motiv, ali vjerujem u nas i nadam se da ćemo sa pravim pristupom ostvariti dobar rezultat", rekao je Duje Ćaleta-Car uoči jučerašnjeg treninga.