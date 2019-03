Škoti dali savjet britanskoj premijerki: 'Ovako se ispada iz Europe u 90 minuta'

Škoti su doživjeli pravu rezultatsku katastrofu na početku kvalifikacija za nogometni EP. U 1. kolu škotska reprezentacija izgubila je u gostima protiv Kazahstana s 0:3.

Iako izbornik Alex McLeish u Astanu nije otišao s najjačim sastavom, mnogi smatraju kako je visoki poraz od 117. reprezentacije na svijetu - sramotan.

Kazahstan je u Ligi nacija pobijedila samo Andoru kod kuće s 4:0, dok je u gostima igrala 1:1. U prošlim kvalifikacijama za SP u Rusiji osvojili su tri boda iz tri remija i zabili šest golova.

Poraz Škota u Astani bio je povod Englezima da se šale na njihov račun, a prvenstveno su im pod nos stavljali to što su u polufinalu SP-a navijali za Hrvatsku.

No i Škoti imaju smisla za humor što je pokazao jedan navijač na Twitteru.

Naime, u svojoj je objavi savjetovao britansku premijerku Theresu May da zaposli izbornika McLeisha kao voditelja pregovora oko Brexita, jer je 'Škotsku izbacio iz Europe u samo 90 minuta.'

Remember when half of Scotland took the piss out of England for losing to Croatia in the World Cup Semi-Final????



They've now gone all the way to Kazakhstan, just to get battered by a team made up of Borat and his farmers 3-0......



Stay in your lane, Lads

A full summer putting Colombia & Croatia flags in their usernames and it took Kazakhstan 10 minutes to put a brace past them.



🕺 — HLTCO (@HLTCO) 21. ožujka 2019.

Imagine rocking a Croatia flag for the whole of summer to then get clapped 3-0 by a Kazakhstan Hahahaha