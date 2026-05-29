Zvijezda japanske odbojke uhićena zbog droge: Pao zbog marihuane u salonu za igre na sreću

U sportu gdje se svaki poen gradi na disciplini, timskom radu i besprijekornom ugledu, vijest o uhićenju Shunichira Sata djelovala je kao potres. Tokijska gradska policija potvrdila je da je 26-godišnji odbojkaški reprezentativac priveden zbog kršenja strogog japanskog zakona o kontroli narkotika. Prema navodima istražitelja, Sato je osumnjičen da je posjedovao osušeni kanabis u jednom "pachinko" salonu, popularnom japanskom mjestu za igre na sreću, smještenom u tokijskoj četvrti Itabashi. Incident se dogodio u najgorem mogućem trenutku, dok se nacionalna momčad nalazila na intenzivnim pripremama u susjednoj četvrti Kita, spremajući se za nadolazeću Ligu nacija u kineskom Linyiju.

Detalji koji su isplivali u javnost dodatno su pojačali šok. Policija je, kako navode izvori, reagirala nakon što je u salonu pronađen predmet koji je Sato ostavio za sobom. U njemu su otkriveni biljni fragmenti koji su forenzičkom analizom identificirani kao kanabis. Iako istražitelji nisu odmah otkrili je li Sato priznao krivnju, pokrenut je postupak koji uključuje i testiranje urina kako bi se utvrdilo je li konzumirao drogu. Reakcija krovne odbojkaške organizacije bila je munjevita i beskompromisna. Japanski odbojkaški savez (JVA) istog je dana uklonio dvometraša s popisa reprezentativaca i objavio priopćenje u kojem su izrazili duboko žaljenje.

Za mnoge poznavatelje odbojke, vijest je bila nevjerojatna. Shunichiro Sato nije bio samo još jedan igrač; bio je simbol nove generacije japanskih odbojkaša - visok, snažan i tehnički potkovan, predodređen za velike stvari. Njegov put do vrha bio je gotovo filmski. Rođen u Sendaiju, gradu u prefekturi Miyagi, Sato se rano istaknuo kao izniman talent. Već u srednjoj školi Tohoku postalo je jasno da posjeduje rijetku kombinaciju visine (205 cm) i agilnosti. Njegov potencijal bio je toliko očit da je, kao presedan, registriran za seniorsku mušku reprezentaciju još 2018., dok je bio srednjoškolac, što je priznanje koje dobivaju samo rijetki.

Nakon srednje škole upisao je prestižno Sveučilište Tokai, gdje je nastavio dominirati na sveučilišnoj razini. Igrajući za odbojkašku momčad od 2019. do 2023., Sato je postao ključni igrač, koristeći svoju visinu za neprobojan blok i razorne napade. Njegove sveučilišne godine bile su ispunjene uspjesima; 2022. godine vodio je Tokai do naslova prvaka u Kanto sveučilišnoj ligi bez ijednog poraza, a za svoje je izvedbe nagrađen titulom najboljeg napadača. Uspjesi su se nastavili i na Istočno-japanskom međukolegijalnom prvenstvu, gdje je ponovno bio ključan u osvajanju naslova, zaradivši nagradu za najbolji smeč.

Prijelaz u profesionalizam bio je logičan korak. Još kao student, u sezoni 2022./23., pridružio se klubu JTEKT Stings kao uvjetni igrač, što mu je omogućilo da trenira s profesionalcima dok završava studij. Već u svojoj debitantskoj sezoni u V.League, najvišem rangu japanske odbojke, pokazao je svoj potencijal. Nakon dvije sezone u JTEKT Stingsu, odlučio se za hrabar potez i kratko se preselio u Europu, gdje je u sezoni 2024./25. igrao za finski klub Hurrikaani Loimaa. Po povratku u Japan, potpisao je za jedan od najjačih klubova, Wolfdogs Nagoya, gdje je u sezoni 2025./26. postao jedan od ključnih igrača. Njegova statistika bila je impresivna: u osam odigranih utakmica ostvario je 60 posto uspješnosti u napadu i prosjek od 1,11 blokova po setu, potvrđujući status elitnog srednjeg blokera.

Paralelno s klupskom karijerom, gradio je i onu reprezentativnu. Prošao je sve mlađe uzrasne kategorije, ostavljajući dubok trag. S U19 reprezentacijom je 2017. godine osvojio povijesni, prvi naslov azijskog prvaka, gdje je proglašen najboljim srednjim blokerom turnira. Iste godine, s istom je generacijom osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu za igrače do 19 godina. Njegov debi za seniorsku reprezentaciju dogodio se na Azijskim igrama 2018., a s godinama je postajao sve standardniji član. Pod vodstvom novog izbornika Laurenta Tilliea, Sato je 2025. godine dobio značajnu ulogu u Ligi nacija i na Svjetskom prvenstvu. U VNL-u je odigrao 13 utakmica, postigavši 57 poena uz sjajnu učinkovitost u napadu (55,6 posto) i 12 blokova. Njegova karijera bila je u stalnom usponu, a poznavatelji su ga vidjeli kao sigurnog putnika na Olimpijske igre 2028. godine.

A onda se, u jednom poslijepodnevu u pachinko salonu, taj san počeo rušiti. Skandal je izazvao tektonske poremećaje unutar reprezentacije. Kako prenose japanski mediji, atmosfera u trening kampu postala je napeta. Kao mjeru predostrožnosti, izvršena je pretraga osobnih stvari svih ostalih reprezentativaca, no srećom, droga nije pronađena. Unatoč tome, najavljeno je da će cijela momčad biti podvrgnuta testovima na drogu, što je potez bez presedana koji pokazuje koliko je Savez ozbiljno shvatio situaciju. Incident je pokrenuo i širu društvenu raspravu o pritisku pod kojim žive vrhunski sportaši u Japanu, zemlji s nultom tolerancijom prema narkoticima, gdje i najmanji prekršaj može dovesti do javne sramote i uništenja karijere.

Budućnost Shunichira Sata sada je potpuno neizvjesna. Dok policijska istraga traje, on se suočava ne samo s mogućim pravnim posljedicama, koje u Japanu mogu biti vrlo stroge, već i s potencijalnim krajem sportske karijere. U dobi od 26 godina, kada bi trebao biti na vrhuncu snage, njegova je sudbina u rukama pravosuđa i disciplinskih tijela.