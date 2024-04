Skandal u Njemačkoj! Adidas na udaru javnosti jer broj na dresu podsjeća na nacistički simbol

Njemački nogometni savez je prije desetak dana objavio kako je potpisao ugovor o partnerstvu s Nikeom od 2027. do 2034. godine. To ujedno znači da njemačka reprezentacija nakon sedam desetljeća neće nastupati u opremi Adidasa. Sve njemačke reprezentacija opremit će američka tvrtka, a ujedno će biti zaduženi za promociju njemačkog nogometa u cijelosti.

Dakako, ovakva je odluka šokirala čitavu njemačku javnosti, a uz navijače, reagirali su i pojedini njemački političari ističući kako je Adidas važan dio identiteta njihove reprezentacije. U vrlo nesretnom trenutnu za njemačku tvrtku pojavio se još jedan problem s njihovom opremom.

Adidas has announced it will remove the number 44 for the German national team's shirt from its range due to the design of the numbers, too reminiscent of the SS rune used by the National Socialists, a forbidden symbol for Hitler's 'Schutzstaffel'



