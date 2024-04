VIDEO Zvijezda Barce 'pukla' zbog provokacija navijača. Pogledajte scenu s ulice

Španjolski navijači poznati su po svojoj srčanosti i nerijetko manje no idiličnim odnosima s igračima. Dvojac zaljubljenika u nogomet tako je u Barceloni odlučio iskazati svoje sentimente prema Barceloninom Inigu Martizezu došavši pred trening-kamp kluba.

Dok je Martinez automobilom odlazio s treninga u prolazu je zatekao dvojicu mlađih navijača koji su mu između ostalog rekao da je glup. Martinez je zaustavio automobil nasred ceste, izašao, unio se dvojcu u lice ne bi li im iskazom govornih sposobnosti i živom demonstracijom misaonih mogućnosti pokazao koliko su u krivu.

⛔️✋🏼 Inigo Martinez said stop to some fans insulting him. pic.twitter.com/YZJcs8WFFe