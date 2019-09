Skandal u New Yorku: Amerikanci izviždali Đokovića, Srbin im uzvratio

Novak Đoković, prvi igrač svijeta i branitelj naslova na posljednjem ovogodišnjem teniskom Grand slam turniru US Openu, zbog ozljede lijevog ramena predao je meč 4. kola Stanislasu Wawrinki, pri vodstvu Švicarca s 2:0 u setovima.

Dok je Đoković izlazio s terena, publika u New Yorku ga ga je izviždala. On im je na to sarkastično podignuo palac.

A novinari su nakon meča pitali Đokovića o toj situaciji, ali Srbin nije rekao ništa konkretno.

– Nitko me nije uvrijedio ili se loše ponio prema meni. Ne obraćam mnogo pozornosti na sve to. Poštujem druge, ali nadam se da će drugi poštovati mene i moju odluku. Žao mi je publike jer je došla da pogleda cijeli meč. To se nije dogodilo i to je sve – rekao je Đoković.

O svemu se oglasio i Wawrinka.

– Ovo nikada nije način na koji želite završiti meč. Stvarno mi je žao Novaka, on je nevjerojatan prijatelj – izjavio je Wawrinka.

