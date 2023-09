Sjećate se nje? Imala milijune, a danas jedva uzdržava djecu: 'Živimo jako, jako teško'

Bivša tenisačica Arantxa Sanchez Vicario (51) optužena je da je zajedno sa svojim bivšim suprugom Josepom Santacanom smislila plan kako bi izbjegla plaćanje duga Luksemburškoj banci. Izjavila je da je namjeravala izmiriti taj dug, ali da joj je bivši suprug tvrdio da je sve već riješio.

Vicario i njen bivši suprug sumnjiče se za pronevjeru i izbjegavanje plaćanja duga Luksemburškoj banci. Slavnoj tenisačici sada prijete četiri godine zatvora, a ovih dana je stala pred suce i zaplakala.

Prema verziji državnog tužiteljstva, Sanchez Vicario je "po uputama" svog bivšeg supruga i u suradnji s pet drugih optuženika smislila skrivala imovinu kako bi izbjegla plaćanje poreza u Luksemburgu. Navodno Luksambuškoj banci duguje 7.5 milijuna eura.

Sanchez Vicario bivša je prva tenisačica svijeta s dva osvojena Grand Slama. U karijeri je samo od nagrada na turnirima zaradila gotovo 17 milijuna dolara. No, novac se istopio.

Požalila se da joj je sadašnja financijska situacija jako teška te da praktički živi od pomoći prijatelja.

- Pola od svega što sam ikada zaradila kao profesionalna tenisačica moram dati na dug. Dvoje djece uzdržavam tako da mi s novcem uskoče prijatelji. Već sam se navikla na to. Nevjerojatno je koliko truda ulažem, a to ću morati i nastaviti do kraja života, da se sve ekonomski posloži. Stanje je jako, jako teško - rekla je Španjolka.

Od supruga se rastala 2019. godine i tvrdi da je on krivac što je upala u financijske probleme i što joj sada prijeti zatvor.