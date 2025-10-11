Sjećate se čovjeka kojega je Hajduk potjerao? Sada je pronašao posao kod Mamića

Krešimir Gojun pronašao je novi angažman, bivši čelnik Hajdukove Akademije odlazi u Sarajevo, gdje će preuzeti funkciju direktora strategije i razvoja kluba.

Posljednje je radio u Sloveniji kao sportski direktor Domžala, no ondje se nije dugo zadržao. Sarajevo je nedavno imenovalo Marija Cvitanovića za trenera, a Zoran Mamić postao je klupski savjetnik.

Podsjećamo, Gojun je u Hajduku bio od 2016. do 2019. godine, a otkaz je dobio zbog "osobito teške povrede ugovora". Optužio je Sašu Bjelanovića, da je od njega tražio, između ostaloga, da u svibnju uoči utakmice Hajduk II – Šibenik pomogne NK Šibenik da izbori direktan ulazak u 1. HNL, no istraga je pokazala da to nije istina.