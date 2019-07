Sjećate li se vozačice koja je odbila Luku Modrića? 'Vjerojatno sam prva žena koja je to učinila'

Prije točno godinu dana Hrvatska je doživjela 'ludilo' kakvo se ne pamti! Srebrne vatrene je u Zagrebu dočekalo preko pola milijuna ljudi, a put od aerodroma dr. Franjo Tuđman do Trga bana Josipa Jelačića potrajao je preko šest sati.

Nisu takve gužve očekivali ni organizatori, ali svi su se prilagodili. Dvije osobe koje su imale veliku odgovornost su i vozačice ZET-a Nikolina Žiljak i Ana Golomeić koje su sjele za volane autobusa koje je vozio vatrene među razdraganim narodom.

– Znate što, bila sam u šoku. Shvatila sam da bih u svojim rukama trebala imati živote dječaka vrijednih, koliko, oko 300 milijuna eura? Ne mora biti moja krivnja ako se što dogodi, ali da se dogodi, ne bih si to oprostila. Ja sam prije svega majka, a oni su nečija djeca – objasnila je Nikolina Žiljak zašto se dvoumila. No onda, kad je poklopila slušalicu, shvatila je da ona to može! Kako kaže, ako može voziti svaki dan bus od 18 metara, može i njih, “pa i oni su ljudi". Uzvratila je poziv šefu.

– Nazvala sam odmah šefa i rekla – vozim! Nisam znala, međutim, što me čeka dok nismo busom izašli iz prostora zračne luke. Toliko ljudi jednostavno nitko nije očekivao i svaka čast policiji, dečkima koji su trčali uz bus cijelim putem. A što se reprezentativaca tiče, svaki njihov pokret na busu bio je i moj u želucu, prisjeća se vozačica Nikolina, kojoj problem nije bio svako malo stiskati kočnicu, ali nije joj bilo svejedno kad su vatreni visjeli sa svih strana autobusa. – Luka Modrić u jednom je trenu počeo mahati zastavom ispred vjetrobranskog stakla, a ja samo mislim: “Nemoj, Luka, nemoj” – objasnila je prošle godine Nikolina.

Ana Golomeić objasnila je i njeno iskustvo s najboljim igračem svijeta 2018. godine i najboljim igračem Svjetskog prvenstva. Očito oduševljen dočekom, Luka je poželio 'zaploviti' u drugu karijeru.

Potapšao ju je po ramenu i pitao smije li preuzeti upravljač, na što se ona samo nasmijala. – Pitala sam ja njega mogu li ja igrati nogomet – kroz smijeh je ispričala, pa dodala kako se kapetan nije dao smesti, nego je iznenadio rekavši: “Dapače!” “Ipak ne može”, bio je njezin odgovor.

– Put nije bio lagan i trebalo se koncentrirati, prema tome nema ometanja – objasnila je Ana zašto nije previše ćaskala sa svojim putnicima.

Da će postati tako popularne tih dana nije im bilo ni na na kraj pameti.

– Ništa nismo stigle. Došle smo doma kasno i umorne, televiziju nismo gledale, a od fotografija s Jelačić placa te općenito dočeka vidjele smo samo one koje smo dobile u porukama – rekle su.

