Amerikanci ne mogu vjerovati da su vatreni izabrali njihov grad, Modrića dočekali ovacijama

Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Alexandriju u američkoj saveznoj državi Virginia, svoj novi dom za vrijeme natjecanja po skupinama Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Reprezentacija je na put krenula iz zagrebačke zračne luke u utorak u 12.45 sati, a u hotel AKA u Virginiji stigla oko 17.30 sati po lokalnom ili 23.30 po hrvatskom vremenu.

"Vatreni" su među posljednjima doputovali na SP, što je i razumljivo jer zadnji kreću u akciju. World Cup otvaraju Meksiko i Južna Afrika 11. lipnja, a hrvatska vrsta će svoju prvu utakmicu imati tek šest dana kasnije protiv Engleske u Dallasu.

Igrači su bili odlično raspoloženi. Nakon deset dana priprema u Rijeci, tijekom kojih su odrađene i dvije prijateljske utakmice protiv Belgije (0-2) i Slovenije (2-1), napokon kreće ono glavno - World Cup. Hrvatskoj će to biti sedmi nastup na najvećoj nogometnoj smotri, a do sada je osvojila čak tri medalje - srebro (2018) i dvije bronce (2022, 1998).

Osim novinara, ispred hotela AKA okupili su se i brojni hrvatski navijači. "Dalić boyse" je dočekalo stotinjak navijača pristiglih iz okolnih gradova.

D.C. nije izabran kao jedan od domaćina SP-a, no dašak "World Cupa" u ovaj dio SAD donijet će hrvatska reprezentacija koja je za svoju bazu izabrala Alexandriju.

"Nisam mogao vjerovati kada sam čuo da je hrvatska izabrala Alexandriju," kazao nam je jedan od oduševljenih navijača.

"Ne mogu dočekati početak prvenstva. Atmosfera se polako zagrijava diljem hrvatske zajednice u SAD i Kanade, svi se pripremaju za praćenje utakmica," dodao je.

Među prvima iz autobusa je izašao izbornik Zlatko Dalić, najveće ovacije dobio je naravno, Luka Modrić. Kapetan "Vatrenih" je apsolutno prva zvijezda. Zbog njega je došla i skupina Ekvadoraca odjevenih u dresove Real Madrida.

"Modrić je najbolji, oduševljeni smo što ga možemo vidjeti u našem gradu. Zbog njega navijamo za hrvatsku reprezentaciju," kazali su.

Za reprezentaciju "program" kreće u srijedu prvim treningom koji će biti otvoren za navijače. "Vatreni" će trenirati u Biskupskoj gimnaziji koja se nalazi 15-ak minuta vožnje od hotela.

Radi se o jednoj od najprestižnijih privatnih srednjih škola u SAD. Škola je osnovana 1839. godine. Kampus Holy Hill prima 440 učenika, a škola je 100 posto internatska. Kampus ima 26 zgrada, uključujući sedam akademskih zgrada, deset studentskih domova, zgrade za scenske umjetnosti, smještaj za nastavnike, knjižnicu, kapelica, sportske objekte...

Sportski kompleks uključuje nogometni teren, vrhunski fitness centar sa stazom i spravama za kardiovaskularni trening, odlično opremljenu teretanu te jednako kvalitetne prostorije za oporavak, uključujući hidroterapiju, krioterapiju, električnu stimulaciju i ultrazvuk.

Reprezentacija će prvi ispit imati 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske, šest dana kasnije slijedi dvoboj protiv Paname u Torontu, a nastup u skupini zaključit će utakmicom protiv Gane, 27. lipnja u Philadelphiji.

Podsjetimo, iz svake od 12 skupina u drugi krug će se plasirati po dvije najbolje ekipe i osam najboljih trećeplasiranih ekipa.