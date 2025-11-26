Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
Košarkaška Euroliga

Mario Hezonja junak teške pobjede Reala protiv vodećeg Hapoela

Ivan Ivanov/IPA Sport
Autor
Dražen Brajdić
26.11.2025.
u 07:06

Nakon što je bio najbolji igrač utakmice sa 19 koševa, šest skokova (tri napadačka), tri osvojene lopte i dvije asistencije, Realov Dubrovčanin već danas bi se trebao priključiti hrvatskoj reprezentaciji u Osijeku

Košarkaši Reala izborili su mukotrpnu ali vrijednu euroligašku pobjedu na gostovanju u Sofiji. Ne, nema Bugarska euroligaša nego ondje svoje domaće utakmice igra telavivski Hapoel, momčad koju sjajno trenerski vodi zagrebački đak, nekadašnji student zagrebačkog KIF-a, Dimitris Itoudis.

A u toj tijesnoj pobjedi (75:74) protiv vodeće momčadi Eurolige, Real je predvodio hrvatski reprezentativac Mario Hezonja. Atletični Dubrovčanin, uz šut iz igre 7 od 11, zabio je 19 koševa uz što je upisao i šest skokova, dvije asistencije i tri osvojene lopte.

Štoviše, Hezi je izveo i potez utakmice jer je dvije minute prije kraja napravio pritisak na Bryanta kojem je i ukrao loptu i u kontri zakucao za 75:71. Do kraja utakmice još je samo Hapoel uspio zabiti tricu za 75:74 i posljednjih stotinjak sekundi igralo se bez koševa. Jones i Micić promašili su trice za Telavivce a Campazzo i Hezonja (tri sekunde prije kraja) nisu pogodili dalekometni šut za Madriđane.

Zapravo, dogodilo se to da je Maledon promašio dvicu za Real i da je tu loptu uhvatio Hezonja koji je ne gledajući sat (a preostalo je još osam sekundi) šutirao daleku tricu i promašio. A to je ostavilo vremena igračima Hapoela da povuku polukontru iz koje je Micić, preko Campazza, šutirao za pobjedu ali pogodio nije.

Nakon što je sirena označila kraj susreta iskusniji suigrači poput Llulla i Campazza skrenuli su pozornost Hezonji za taj tricaški pokušaj umjesto kojeg je mogao zadržati loptu za mirne završne sekunde svojeg sastava.

- Mislim da su treneri pripremili utakmicu jako dobro i svi mi igrači, ponajprije kao tim, napravili smo iskorak. Svi smo bili ozbiljni u pristupu i zaslužili smo pobjedu - kazao je Hezonja koji bi se već tijekom srijede trebao priključiti hrvatskoj reprezentaciji u Osijeku.

Sretan s pobjedom bio je i trener Reala Sergio Scariolo koji je kazao:

- S obzirom na razinu dosadašnjih igara našeg suparnika pa tako i činjenicu da smo u Sofiju doputovali u tri sata iza ponoći u danu u kojem se igrala utakmica ovo je za nas velika pobjeda. Naša obrana bila je dovoljno dobra da pobijedimo momčad s dosadašnjim najboljim napadom Eurolige.

I doista, i psihološki je to važna pobjeda za kraljevski klub koji je krenuo u sezonu s pet od prvih šest gostujućih euroligaških utakmica.

- Mi znamo što smo sposobni a pobijedili smo vrlo vruć tim. No, moramo svakom od suparnika pristupiti ovako, izaći i uništiti. Ako želimo biti ondje gdje na kraju sezone želimo, a to je u igri za trofej, onda moramo podignuti i našu obranu i napad - dodao je Hezonja kojeg u ponedjeljak s Hrvatskom očekuje novi sraz s nekom izraelskom momčadi, ovaj put s nacionalnom vrstom u kvalifikacijskoj utakmici za odlazak na Svjetsko prvenstvo.
Ključne riječi
Mario Hezonja košarka Euroliga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja