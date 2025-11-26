Mario Hezonja junak teške pobjede Reala protiv vodećeg Hapoela

Košarkaši Reala izborili su mukotrpnu ali vrijednu euroligašku pobjedu na gostovanju u Sofiji. Ne, nema Bugarska euroligaša nego ondje svoje domaće utakmice igra telavivski Hapoel, momčad koju sjajno trenerski vodi zagrebački đak, nekadašnji student zagrebačkog KIF-a, Dimitris Itoudis.

A u toj tijesnoj pobjedi (75:74) protiv vodeće momčadi Eurolige, Real je predvodio hrvatski reprezentativac Mario Hezonja. Atletični Dubrovčanin, uz šut iz igre 7 od 11, zabio je 19 koševa uz što je upisao i šest skokova, dvije asistencije i tri osvojene lopte.

Štoviše, Hezi je izveo i potez utakmice jer je dvije minute prije kraja napravio pritisak na Bryanta kojem je i ukrao loptu i u kontri zakucao za 75:71. Do kraja utakmice još je samo Hapoel uspio zabiti tricu za 75:74 i posljednjih stotinjak sekundi igralo se bez koševa. Jones i Micić promašili su trice za Telavivce a Campazzo i Hezonja (tri sekunde prije kraja) nisu pogodili dalekometni šut za Madriđane.

Zapravo, dogodilo se to da je Maledon promašio dvicu za Real i da je tu loptu uhvatio Hezonja koji je ne gledajući sat (a preostalo je još osam sekundi) šutirao daleku tricu i promašio. A to je ostavilo vremena igračima Hapoela da povuku polukontru iz koje je Micić, preko Campazza, šutirao za pobjedu ali pogodio nije.

Nakon što je sirena označila kraj susreta iskusniji suigrači poput Llulla i Campazza skrenuli su pozornost Hezonji za taj tricaški pokušaj umjesto kojeg je mogao zadržati loptu za mirne završne sekunde svojeg sastava.

- Mislim da su treneri pripremili utakmicu jako dobro i svi mi igrači, ponajprije kao tim, napravili smo iskorak. Svi smo bili ozbiljni u pristupu i zaslužili smo pobjedu - kazao je Hezonja koji bi se već tijekom srijede trebao priključiti hrvatskoj reprezentaciji u Osijeku.

Sretan s pobjedom bio je i trener Reala Sergio Scariolo koji je kazao:

- S obzirom na razinu dosadašnjih igara našeg suparnika pa tako i činjenicu da smo u Sofiju doputovali u tri sata iza ponoći u danu u kojem se igrala utakmica ovo je za nas velika pobjeda. Naša obrana bila je dovoljno dobra da pobijedimo momčad s dosadašnjim najboljim napadom Eurolige.

I doista, i psihološki je to važna pobjeda za kraljevski klub koji je krenuo u sezonu s pet od prvih šest gostujućih euroligaških utakmica.

- Mi znamo što smo sposobni a pobijedili smo vrlo vruć tim. No, moramo svakom od suparnika pristupiti ovako, izaći i uništiti. Ako želimo biti ondje gdje na kraju sezone želimo, a to je u igri za trofej, onda moramo podignuti i našu obranu i napad - dodao je Hezonja kojeg u ponedjeljak s Hrvatskom očekuje novi sraz s nekom izraelskom momčadi, ovaj put s nacionalnom vrstom u kvalifikacijskoj utakmici za odlazak na Svjetsko prvenstvo.