Sjajni Nexe nastavlja briljirati u Europskoj ligi. Našičani upisali sedmo slavlje u osam susreta

Rukometaši našičkog Nexea stigli su i do sedme pobjede u Europskoj ligi, slavivši u 8. kolu na gostovanju kod mađarskog Balatonfuredija s 31-28 (16-14). Hrvatski doprvak je protiv dobrih Mađara stekao minimalnu prednost u prvom dijelu, a u drugom dijelu su to uspjeli sačuvati. Balatonfuredi u drugom dijelu nijednom nije dospio do izjednačenja, a Nexe je najviše vodio s pet golova prednosti.

Gianfranco Pribetić je s 7 golova bio prvi strijelac Našičana, a pomagali su mu Luka Moslavac (6), Marin Jelinić (5) i Fahrudin Melić (4), dok je kod Mađara Srbin Stevan Sretenović imao osam golova, Peter Hornyak pet, Bence Szuesz četiri gola, a vratar Arian Ando imao je 14 obrana.

Našičani u sljedećem kolu dočekuju austrijski Alplan Hard i pobjedom bi osigurali naslov pobjednika C skupine.

Nexe ima 14 bodova, a španjolski Granollers i portugalski Sporting po 10 bodova.