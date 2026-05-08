Talačka kriza u Njemačkoj: Specijalci na terenu, helikopteri iznad grada

Talačka kriza odvija se u Sinzigu, gradu u Njemačkoj, u poslovnici banke Volksbank. Prema informacijama Bilda, akcija traje od 9 sati ujutro, cijelo područje centra grada je ograđeno, specijalne policijske snage stigle su na mjesto događaja, a helikopteri kruže iznad grada. Jutros je ispred banke, kako piše Bild, stiglo vozilo za prijevoz novca, a jedan od zaposlenika izašao je kako bi ušao u banku. Potom ga je navodno presreo zasad nepoznati muškarac te mu zaprijetio.

"Trenutno se vjeruje da se unutar banke nalazi nekoliko počinitelja i talaca. Jedan od talaca je vozač oklopnog kamiona", rekao je glasnogovornik policije te dodao: "Trenutno nema opasnosti za građane izvan ograđenog područja.“ Otmičar i zaposlenik navodno se nalaze u trezorskom prostoru banke.

U ovom trenutku još nije poznato koliko se ljudi nalazi u banci, kao niti jesu li napadači naoružani. Njemački mediji navodi kako društvenim mrežama kruže informacije da su neki od počinitelja već u bijegu, no policija to nije komentirala. No, glasnogovornik policije zamolio je građane da ne šire lažne informacije putem društvenih mreža.

Talačka kriza u Njemačkoj