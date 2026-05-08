U CENTRU SINZIGA

Talačka kriza u Njemačkoj: Specijalci na terenu, helikopteri iznad grada

Hostage-taking in a bank in Rhineland-Palatinate
Foto: Sascha Ditscher/DPA
1/4
Autor
Dora Taslak
08.05.2026.
u 11:48

Otmičar i zaposlenik navodno se nalaze u trezorskom prostoru banke

Talačka kriza odvija se u Sinzigu, gradu u Njemačkoj, u poslovnici banke Volksbank. Prema informacijama Bilda, akcija traje od 9 sati ujutro, cijelo područje centra grada je ograđeno, specijalne policijske snage stigle su na mjesto događaja, a helikopteri kruže iznad grada. Jutros je ispred banke, kako piše Bild, stiglo vozilo za prijevoz novca, a jedan od zaposlenika izašao je kako bi ušao u banku. Potom ga je navodno presreo zasad nepoznati muškarac te mu zaprijetio. 

"Trenutno se vjeruje da se unutar banke nalazi nekoliko počinitelja i talaca. Jedan od talaca je vozač oklopnog kamiona", rekao je glasnogovornik policije te dodao: "Trenutno nema opasnosti za građane izvan ograđenog područja.“ Otmičar i zaposlenik navodno se nalaze u trezorskom prostoru banke.

U ovom trenutku još nije poznato koliko se ljudi nalazi u banci, kao niti jesu li napadači naoružani. Njemački mediji navodi kako društvenim mrežama kruže informacije da su neki od počinitelja već u bijegu, no policija to nije komentirala. No, glasnogovornik policije zamolio je građane da ne šire lažne informacije putem društvenih mreža.

Ključne riječi
talačka kriza taoci banka Njemačka

Komentara 6

Pogledaj Sve
PO
potepuh
12:03 08.05.2026.

Čije novce kradu?

PV
prcko.vita
12:43 08.05.2026.

Bolje da ukinu novac i da postanemo svi digiralni robovi. Ionako im je za cilj da imaju potpunu kontrolu nad ljudima. Tako da će banke odlučivati koja vaša transakcija može da prođe a koja je njima sumnjiva, iz nekog njihovog razloga.

RI
Rimljan
12:03 08.05.2026.

Uvod za prividni AI novac, tzv elektronički brojevi na mrežnom tekućem kristalnom prikazu računara

