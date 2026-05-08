Optužena računovotkinja: Ne osjećam se krivom, učinila sam što sam mogla i predlažem sudu da me oslobodi krivnje

"Ne osjećam se krivom. U inkriminirano vrijeme borila sam se s raznim pritiscima, s teškom dijagnozom i smrti kćeri. Na kraju sam završila na trajnom bolovanju. Učinila sam najviše što sam mogla, kada se u obzir uzmu pritisci kojima sam bila izložena. Iznad mene u hijerarhiji bio je voditelj, koji je za nepravilnosti znao, no nije učinio ništa oko njih. Stoga ovom sudu predlažem da me oslobodi krivnje", kazala je, među ostalim, u svojoj obrani Suzana Kos, bivša voditeljica Odsjeka računovodstva i financija Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK).

Noj se na zagrebačkom Županijskom sudu sudi u postupku u kojoj joj je suoptužena Dunja Seiter Šverko, bivša ravnateljica NSK. USKOK ih tereti za zloporabe položaja i krivotvorenje isprava. Konkretnije, Seiter Šverko, koja sada radi u Državnom arhivu Grada Rijeke, tereti se da je službenom karticom plaćala privatne troškove poput ručkova, avionskih karata, odjeće, obuće... Radila je to, prema optužnici, od 1. siječnja 2012. do 30. travnja 2014. Ukupno je, prema optužnici, službenom karticom platila 25.157 eura privatnih troškova. Nju se tereti i da si je neopravdano isplatila i oko 33.139 eura naknada za prekovremeni rad, svjesna da je riječ o neosnovanim isplatama jer, prema ugovoru o radu, nje imala pravo na isplatu naknada za prekovremeni rad. Preciznije, Seiter- Šverko se tereti i da je naložila računovodstvu da joj neosnovano plati 1132 prekovremena sata u iznosu od oko 90.339 kuna. Taj je novac zadržala za sebe, a NSK je ukupno oštećen za 249.687 kuna (33.139 eura) jer su bili plaćeni i porezi i doprinosi. Tereti ju se i da je službenom karticom platila 139.009 kuna (18.449 eura) privatnih troškova te da je tom karticom plaćeno i 50.539 kuna (6.707 eura) za troškove konzumacije hrane i pića Seiter Šverko i njoj bliski osoba u jednom restoranu.

Suzanu Kos, sada voditeljicu financija u Domu zdravlja MUP-a, tereti se da je kao voditeljica Odsjeka računovodstva i financija NSK-a plaćala račune kreditnih kartica koje joj je dostavljala Seiter Šverko, iako je bila svjesna, tvrdi tužiteljstvo, da se radilo o privatnim, a ne poslovnim troškovima.

Na početku suđenja obje su optuženice zanijekale krivnju, a u svojoj obrani Suzna Kos kazala je i da ona nije bila zadužena za plaćanje računa niti je imala certifikat za plaćanja, a tvrdila je i da je pokrenula povrat nenamjenski potrošenih sredstava. "Zbog toga sam bila mobingirana na radnom mjestu. Nisam pomagala u zlouporabi položaja i ovlasti Dunje Seiter Šverko. Ravnateljica je bila korisnik Amex kartice kojom je podizala gotovinu, kupovala je i sama potpisivala račune, a računi su se plaćali nakon što ih je ona potpisala. Jedno je vrijeme donosila račune sa specifikacijama, a kada je to prestala raditi, u više navrata sam je upozorila da računi trebaju imati specifikacije", kazala je Suzna Kos.

Navela je i da je upravo ona inicirala da se privatni troškovi evidentiraju kao dug ravnateljice prema ustanovi. "Kolegica koja je radila na obračunu plaća i ja pripremile smo izjavu dužnika čiji je prilog bila tablica s nenamjenski podignutim iznosima u gotovini i Seiter Šverko je potpisala da pristaje da joj se na plaći usteže 1000 kuna mjesečno kako bi taj privatni trošak vratila. Ja sam kolegici naložila da sporne troškove knjiži kao potraživanja zaposlenika dok se ne dokaže drugačije. Kada je došao nalaz Državne revizije, Dunja Seiter Šverko ga je držala u ladici duže od dva mjeseca, tako da sam ga na kraju isprintala s web stranica Državne revizije i predala na urudžbeni zapisnik. Nije istinita tvrdnja Seiter Šverko da sam dva mjeseca odbila predati nalaz Državne revizije pravdajući to prikupljanjem dokumentacije. Nakon sjednice Upravnog vijeća na koju nisam bila pozvana, kontaktirala sam Krešimira Nemeca, tadašnjeg predsjednika vijeća, kako bih ga upozorila na nepravilnosti. U to sam vrijeme bila izložena teškim pritiscima, no smatrala sam da mi je dužnost kao v.d. voditeljici računovodstva upozoriti na nepravilnosti iz nalaza Državne revizije", rekla je Suzana Kos.

Dodala je i da je Seiter Šverko tijekom godina vratila sav dug prema knjižnici koji je potrošila u privatne svrhe, odnosno ukupno 130.265 kuna od 2012. do 2015. Tvrdi i da ravnateljici nije rekla kako poslovnu karticu smije koristiti i za privatne potrebe. "Nije istinita tvrdnja Dunje Seiter Šverko da sam joj upravo ja rekla da American karticu ima pravo koristiti u privatne svrhe kao i raniji ravnatelj, jer to nikad nisam izjavila. Rekla sam joj da je bivši ravnatelj American Express karticu koristio isključivo u poslovne svrhe, a to su troškovi reprezentacije s popisom svrhe i osoba koje su ugošćene. Bivši je ravnatelj na račun NSK kupio jedno ili dva poslovna odjela, za potrebe izložbi i ostalih stvari, nije kupovao japanke i kupaće gaće kao Seiter Šverko", branila se Suzana Kos.