Pazite u kakvoj je obući prošetao papa Lav XIV.: Snimke iz Vatikana iznenadile vjernike

Po prvi put u povijesti jedan je papa javno viđen u Nike tenisicama. Naime, Vatikan je objavio nove snimke pape Lava XIV. uoči dokumentarnog filma Leone a Roma, koji prati njegovu prvu godinu pontifikata, a pažnju javnosti privukao je detalj iz svakodnevnog izdanja – bijele Nike tenisice s crnim logotipom. Na kratkom kadru papa je prikazan u standardnom svećeničkom ruhu, dok nosi nenametljiv model sportske obuće. Fotografije i videosnimke ubrzo su se proširile društvenim mrežama, a među ljubiteljima tenisica i modne kulture otvorila se rasprava o tome o kojem se točno Nike modelu radi.

Papa Lav XIV., rođen kao Robert Prevost, prije godinu dana postao je prvi američki papa u povijesti Katoličke crkve. Potječe iz Chicaga, a poznat je i kao ljubitelj čikaškog sporta. Više je puta povezivan s bejzbolskim klubom Chicago White Sox, dok su američki mediji tijekom njegova izbora podsjećali i na povezanost s košarkaškom kulturom grada obilježenom erom Michaela Jordana i Chicago Bullsa iz 1990-ih.

Foto: Screenshot/Leone a Roma

Iako se dosad nije povezivao s kulturom tenisica, upravo je obuća koju nosi u novim snimkama izazvala velik interes na internetu. Analize fotografija fokusirale su se na karakterističan detalj potplata, takozvani “split cupsole”, odnosno prekid u bočnoj stijenci potplata koji otkriva mekši dio unutarnjeg luka tenisice.

Taj detalj isključio je neke od najpoznatijih Nike modela, nakon čega su uslijedile usporedbe s manje poznatim modelima iz arhive brenda. Nakon brojnih internetskih rasprava i usporedbi, kao najizgledniji kandidat nametnuo se model Nike Franchise Low. Riječ je o modelu koji se prvotno pojavio tijekom 1970-ih i 1980-ih kao tenisica za tenis, dok je kasnije kratko vraćen na tržište pod nazivom Franchise Low Plus oko 2008. godine. Danas se taj model uglavnom može pronaći na internetskim oglasnicima i tržištima rabljene obuće. Vatikan zasad nije komentirao o kojem je modelu riječ niti postoji li posebna suradnja s Nikeom.