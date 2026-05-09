Rečenica koju je izgovorio Trump mnoge je prestravila: 'Nezamisliva prijetnja koja se ne smije normalizirati'

Napetosti između Washingtona i Teherana ponovno su dosegnule opasnu razinu nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa koje su mnogi protumačili kao prikrivenu prijetnju nuklearnim napadom na Iran. U trenutku kada se Bliski istok nalazi ponovno na rubu nove ali i velike eskalacije, Trumpove riječi izazvale su oštre reakcije međunarodne javnosti, upozorenja o mogućim ratnim zločinima i nova pitanja o stabilnosti američke vanjske politike te posljedicama koje bi takva retorika mogla izazvati za milijune ljudi.

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je novi val kritika i upozorenja nakon izjave koja se smatra implicitnom prijetnjom nuklearnim napadom na Iran, usred eskalacije vojnih napetosti između Washingtona i Teherana te zastoja u pregovorima dviju strana. Obraćajući se novinarima Trump je rekao da će, ako primirje s Iranom propadne, "svi vidjeti veliku vatru koja dolazi iz Irana", dodajući: "Bolje da brzo potpišu sporazum ili će pretrpjeti mnogo boli."

Trumpove izjave uslijedile su nakon razmjene napada između Sjedinjenih Država i Irana ovog tjedna, unatoč inzistiranju američke administracije da primirje ostane na snazi. Washington je objavio da je izveo „obrambene“ napade na iranske vojne lokacije za koje tvrdi da su povezane s pokušajima ciljanja američkih brodova u Hormuškom tjesnacu, dok je Teheran te napade ocijenio kršenjem primirja.

Promatrači smatraju da Trumpov govor o „vatri koja dolazi iz Irana“ sugerira prijetnju upotrebom nuklearnog oružja ili masovnim napadima na civilnu infrastrukturu i energetske objekte, što je izazvalo oštre osude, prenosi platforma Common Dreams. Nacionalno iransko-američko vijeće poručilo je da „prijetnja spaljivanjem Irana, bilo nuklearnim oružjem ili na drugi način, predstavlja gotovo nezamislivu prijetnju počinjenja ratnog zločina protiv 92 milijuna ljudi te se ne smije normalizirati“.

Organizacija je dodala kako Trumpove izjave „ponovno otvaraju hitna pitanja o njegovoj sposobnosti donošenja sudbonosnih odluka koje utječu na živote milijuna ljudi“, pozivajući međunarodnu zajednicu da takve prijetnje shvati ozbiljno.

Trump je i prošlog mjeseca izazvao veliku kontroverzu nakon prijetnje da će „uništiti iransku civilizaciju“, što je potaknulo desetke demokratskih zastupnika da zatraže istragu o mogućem opozivu prema 25. amandmanu američkog Ustava.