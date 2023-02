Bila je prvakinja, šarmer s klupe zvao ju je 'vještica', a danas piše pjesme Cetinskom, Lidiji Bačić...

Sonja Buljan danas piše tekstove za glazbenike, priprema knjigu poezije, a ne tako davno bila je sjajna rukometašica. Igrala je za Lokomotivu dok je trener bio pokojni Velimir Kljaić, dakle u vrijeme kada su Zagrepčanke osvojile naslov prvakinja Hrvatske. Kasnije je igrala za varaždinsku Koku i Trešnjevku, a kada je trebala potpisati za Podravka Vegetu, ostala je trudna.



– Počela sam u rukometu kao vratarka. No na prvoj utakmici, nakon samo dvije minute igre, kada sam lijevom rukom precizno bacila jednu kontru, odmah su me prebacili na desno krilo. Naime, u klubu jako dugo nisu imali ljevakinju na krilu pa sam im došla kao as na desetku. Počela sam ozbiljno trenirati možda prekasno, imala sam 13 godina. U to vrijeme zvali su me i u odbojku, ali nikad nisam otišla. Svoje najveće uspjehe ostvarila sam s Lokomotivom. Bila je to sjajna generacija s Grubišić, Lovrić, Pasičnik, Penezić, Arslanagić, Pušić, Zebić, Mitrović, Pensom...