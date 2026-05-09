Policija se oglasila uoči današnjeg derbija Dinama i Hajduka

PU zagrebačka objavila je sigurnosne mjere uoči današnjeg derbija Dinama i Hajduka koji se od 16 sati igra na Maksimiru. Policija je ovaj nogometni susret proglasila utakmicom visokog rizika te će, uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, tijekom cijelog dana poduzimati sve potrebne mjere sigurnosti.



Ulazi u stadion Maksimir bit će otvoreni od 14 sati za tribine sjever i zapad, dok će ulaz za tribinu jug, predviđen za smještaj gostujućih navijača, biti otvoren u slučaju potrebe i ranije odnosno od 13.30 sati.



Prihvat gostujućih navijača koji će u Zagreb pristizati cestovnim pravcima obavljat će se na nadzornim punktovima Lučko, Jastrebarsko i na istočnim ulazima u Grad Zagreb, odakle će se prepratiti do okretišta Borongaj organizirano, u koloni i pod pratnjom policijskih službenika.



Prihvat gostujućih navijača na NP Lučko predviđen je od 12 sati, a navijači koji stignu do 13.30 sati na NP Lučko bit će pravovremeno prepraćeni do tzv. sterilne zone stadiona Maksimir. Aktivnosti prihvata i okupljanja navijača provodit će se iza naplatnih kućica, kako bi se izbjeglo dodatno opterećenje i osigurala protočnost prometa pri izlasku s autoceste.



Policija će, na dan odigravanja utakmice, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima - prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice - audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima.