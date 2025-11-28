Naši Portali
'IDEMO KORAK PO KORAK'

Sjajni Ivan Kvesić izborio četvrtfinale Svjetskog prvenstva, pobijedio i najboljeg na ljestvici

28.11.2025.
u 22:25

Ivan Kvesić je bio izvrstan drugog natjecateljskog dana 27. Svjetskog prvenstva u karateu u Kairu te se plasirao u četvrtfinale kategorije do 84 kilograma

Ostvario je sve tri pobjede u skupini, i to protiv Engleza Ashtona Patricka 3-1, potom svjetskog broja 1 u toj kategoriji Jordanca Mohammada Aljafarija. Kvesić je uvjerljivo poveo 3-0, Aljafari stigao do 3-3, a naš reprezentativac izgubio 'senshu' ili prvi osvojeni bod tijekom dvoboja. No, zbog tri boda nožnom tehnikom bio je u prednosti i slavio u vrlo uzbudljivom susretu.  U posljednjem meču skupine nadmudrio je i Senegalca Makhtara Diopa 2-0, da bi u osmini finala Kvesić nadvisio i Francuza Hendricka Confiaca sa 3-0, a subotnji četvrtfinalni suparnik je Marokanac Mehdi Sriti

"Dug dan, najvažnije je da je uspješno. Slijedi nastavak. Skinuo sam svjetski broj 1, što znači da sam spreman za najviše. Ali polako, korak po korak", istaknuo je aktualni europski i bivši svjetski prvak. 

Sadea Bećirović (-68 kg) prošla je skupinu iako je u prvom susretu minimalno izgubila od Njemice Hannah Riedel 1-0. Potom je bila bolja Juliet Mc Lachlan s Novog Zelanda sa 3-0, a pet sekundi prije završetka odlučujućeg meča  za prolazak skupine ostvarila je pobjedosni bod protiv Marokanke Nisrine Brouk 2-1. Ipak, u susretu za plasman među osam najboljih zaustavila ju je Francusukinja Thalya Sombe sa 3-1.

Anđelo Kvesić (+84 kg) iznenađujuće se oprostio trećim mjestom u skupini, prvenstveno zahvaljujući neočekivanom porazu od Libijca Nurija Abdulsalama 1-0. Za barem drugo mjesto u skupini nije pomogla pobjeda nad Grkom Athanasiosom Nikopoulosom 3-0, kao ni remis s Irancem Salehom Abazarijem 0-0. Nikolina Golomboš (+68 kg) dugo je čekala ishod žalbe hrvatske reprezentacije na posljednje sekunde završnog susreta u skupini protiv Njemice Johanne Kneer. Završio je 1-1, što Nikolini nije bilo dovoljno za plasman međju 16. U vrlo dobrim dvobojima prije toga izgubila je uzbudljivu završnicu od Egipćanke Shaaban Mene Okile 7-5, a svladala Japanku Sumiru Sugitu 8-2. Slijede četvrtfinala i polufinala po kategorijama, te natjecanja u parakarateu. Na SP u Kairu sudjeluje 384 natjecatelja iz 88 zemalja.
svjetsko prvenstvo karate Ivan Kvesić

