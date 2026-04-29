KORAK ZA SIGURNOST

Velike promjene na europskim prometnicama: Ovog ljeta mijenja se stavka koja bi mogla smanjiti broj prometnih nesreća

29.04.2026.
u 10:38

Nova regulativa uvodi i dodatni sigurnosni sloj u vidu sustava za praćenje pažnje vozača, poznatog kao Advanced Driver Distraction Warning (ADDW). Ovaj sustav koristi kamere i senzore za praćenje položaja glave i pogleda vozača

Europska unija dodatno pooštrava sigurnosne standarde u prometu s ciljem smanjenja broja naleta straga, jedne od najčešćih vrsta prometnih nesreća. Nova pravila stupaju na snagu 7. srpnja 2026. i odnosit će se na sve nove osobne automobile i kamione koji se prvi put stavljaju na tržište, piše HAK

U središtu promjena nalazi se sustav za automatsko upozoravanje pri naglom kočenju. Riječ je o tehnologiji koja već postoji u mnogim novijim vozilima, ali će sada postati obavezna. Kada vozač snažno zakoči ili kada se aktivira sustav protiv blokiranja kotača, kočiona svjetla počinju treperiti kako bi dodatno upozorila vozače iza. Ako je situacija posebno kritična, sustav automatski uključuje sva četiri pokazivača smjera, čime se jasno signalizira opasnost.

Tehnologija radi potpuno automatski. Senzori prate brzinu i intenzitet kočenja te u djeliću sekunde procjenjuju radi li se o izvanrednoj situaciji. Upravo taj mali vremenski dobitak može biti presudan – dovoljan da vozač iza reagira i izbjegne sudar ili barem ublaži njegove posljedice. Aktivacija sustava bit će popraćena i zvučnim signalom, istim onim koji se čuje pri ručnom uključivanju sva četiri pokazivača smjera.

Uz to, nova regulativa uvodi i dodatni sigurnosni sloj u vidu sustava za praćenje pažnje vozača, poznatog kao Advanced Driver Distraction Warning (ADDW). Ovaj sustav koristi kamere i senzore za praćenje položaja glave i pogleda vozača. Ako detektira umor ili distrakciju – primjerice kada vozač ne gleda cestu – slijedi vizualno i zvučno upozorenje.

Europski regulatori procjenjuju da bi kombinacija ovih sustava mogla smanjiti broj smrtonosnih prometnih nesreća za 10 do 30 posto. Iako djeluju u pozadini i ne zahtijevaju aktivnu intervenciju vozača, njihov učinak u stvarnim situacijama mogao bi biti značajan, osobito na prometnim cestama gdje sekunde često odlučuju ishod.

