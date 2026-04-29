FOTO Sjećate li se nje? Svojom je ljepotom očarala svijet, pazite što radi danas

Paragvajska manekenka Larissa Riquelme postala je globalni fenomen tijekom Svjetskog prvenstva 2010. godine. Danas, gotovo 15 godina kasnije, lijepa Larissa gradi karijeru u potpuno drugačijem, ali i dalje nogometnom svijetu.
Foto: Screenshot Instagram
Bilo je to Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici 2010. godine, a oči svijeta, osim na travnjaku, bile su uprte i u tribine. Ondje je sjedila ona, Larissa Riquelme, vatrena navijačica koja je postala simbolom prvenstva. Fotografija na kojoj strastveno navija za svoj Paragvaj s mobitelom uguranim u dekolte obišla je planetu.
Nije trebalo dugo da joj španjolski list Marca nadjene nadimak "Djevojka Svjetskog prvenstva", a njezina je popularnost eksplodirala i postala je jedna od najtraženijih osoba na internetu.
Njezina slava nije bila samo slučajnost. Larissa je znala kako zadržati pažnju javnosti. Obećala je da će trčati gola ulicama Asuncióna, samo u bojama paragvajske zastave, ako njezina reprezentacija dođe do polufinala.
Iako je Paragvaj ispao u četvrtfinalu od kasnijih prvaka Španjolaca, ispunila je obećanje na svoj način. Ubrzo nakon prvenstva pozirala je naga za brazilsko izdanje Playboya.
Nakon svjetske slave, Larissa je postala jedna od najplaćenijih manekenki u Paragvaju. Iskoristila je svojih pet minuta sudjelujući u argentinskoj verziji showa "Ples sa zvijezdama", a okušala se i kao glumica te je postala zaštitno lice brojnih brendova.
Popularnost joj nije jenjavala ni godinama kasnije. Tijekom Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru, na koje se Paragvaj nije plasirao, privremeno je "promijenila dres" i podržala Brazil, što je ponovno izazvalo veliku pažnju medija.
Ipak, najveća promjena u njezinoj karijeri dogodila se nedavno. Riquelme, koja je završila trogodišnje obrazovanje iz komunikacija, svoju ljubav prema nogometu podigla je na novu razinu.
Debitirala je kao sportska komentatorica na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. između Paragvaja i Perua.
Svojim emotivnim i strastvenim komentarima ponovno je osvojila srca navijača, dokazavši da se dobro snalazi i u komentatorskoj kabini. Spremna je za prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi, ali ovaj put s mikrofonom u ruci.
