FOTO Sjećate li se nje? Svojom je ljepotom očarala svijet, pazite što radi danas
Paragvajska manekenka Larissa Riquelme postala je globalni fenomen tijekom Svjetskog prvenstva 2010. godine. Danas, gotovo 15 godina kasnije, lijepa Larissa gradi karijeru u potpuno drugačijem, ali i dalje nogometnom svijetu.
Bilo je to Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici 2010. godine, a oči svijeta, osim na travnjaku, bile su uprte i u tribine. Ondje je sjedila ona, Larissa Riquelme, vatrena navijačica koja je postala simbolom prvenstva. Fotografija na kojoj strastveno navija za svoj Paragvaj s mobitelom uguranim u dekolte obišla je planetu.
Njezina slava nije bila samo slučajnost. Larissa je znala kako zadržati pažnju javnosti. Obećala je da će trčati gola ulicama Asuncióna, samo u bojama paragvajske zastave, ako njezina reprezentacija dođe do polufinala.
Nakon svjetske slave, Larissa je postala jedna od najplaćenijih manekenki u Paragvaju. Iskoristila je svojih pet minuta sudjelujući u argentinskoj verziji showa "Ples sa zvijezdama", a okušala se i kao glumica te je postala zaštitno lice brojnih brendova.
Popularnost joj nije jenjavala ni godinama kasnije. Tijekom Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru, na koje se Paragvaj nije plasirao, privremeno je "promijenila dres" i podržala Brazil, što je ponovno izazvalo veliku pažnju medija.
Svojim emotivnim i strastvenim komentarima ponovno je osvojila srca navijača, dokazavši da se dobro snalazi i u komentatorskoj kabini. Spremna je za prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi, ali ovaj put s mikrofonom u ruci.