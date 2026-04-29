Pogledajte kako se poznata aviokompanija našalila s objavom Engleza o Hrvatskoj: Navijači su oduševljeni

49 dana dijeli nas od prvog nastupa hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Naši reprezentativci smješteni su u skupinu L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom. Hrvatska će prvenstvo otvoriti utakmicom protiv Gordog Albiona, najtežeg protivnika u skupini, 17. lipnja.

Englezi ovu utakmicu vide kao priliku da se osvete vatrenima za poraz u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji. Očito je kako im ova utakmica puno znači, a to su potvrdili i jučerašnjom objavom na društvenim mrežama. Objavili su grafiku koja prikazuje dvoboj Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu započevši odbrojavanje do utakmice uz napomenu da nas od nje dijeli još 50 dana.

S njihovom objavom odlučila se našaliti poznata aviokompanija Ryanair. Oni su postali poznati po neslanim šalama na društvenim mrežama, tzv. 'trollanju', a najnovija žrtva njihovih spački je engleska reprezentacija. Ryanair je podijelio objavu Engleza te iznad nje napisao "Spremamo ovo za kad izgube".

bookmarking for when they lose https://t.co/MB34JL6ovW — Ryanair (@Ryanair) April 28, 2026

Njihov odgovor ubrzo je postao viralan i naišao na odobravanje brojnih neutralnih navijača. Mi se, zajedno s Ryanairom, nadamo kako će se njihovo predviđanje i ostvariti.