PODBADAJU GORDI ALBION

Pogledajte kako se poznata aviokompanija našalila s objavom Engleza o Hrvatskoj: Navijači su oduševljeni

Fotoreporter Pixsella Igor Kralj dobitnik je priznanja za sportskog fotoreportera godine HZSN-a
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
29.04.2026.
u 10:34

Englezi ovu utakmicu vide kao priliku da se osvete vatrenima za poraz u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji. Očito je kako im ova utakmica puno znači, a to su potvrdili i jučerašnjom objavom na društvenim mrežama

49 dana dijeli nas od prvog nastupa hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Naši reprezentativci smješteni su u skupinu L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom. Hrvatska će prvenstvo otvoriti utakmicom protiv Gordog Albiona, najtežeg protivnika u skupini, 17. lipnja.

Englezi ovu utakmicu vide kao priliku da se osvete vatrenima za poraz u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji. Očito je kako im ova utakmica puno znači, a to su potvrdili i jučerašnjom objavom na društvenim mrežama. Objavili su grafiku koja prikazuje dvoboj Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu započevši odbrojavanje do utakmice uz napomenu da nas od nje dijeli još 50 dana.

S njihovom objavom odlučila se našaliti poznata aviokompanija Ryanair. Oni su postali poznati po neslanim šalama na društvenim mrežama, tzv. 'trollanju', a najnovija žrtva njihovih spački je engleska reprezentacija. Ryanair je podijelio objavu Engleza te iznad nje napisao "Spremamo ovo za kad izgube".

Njihov odgovor ubrzo je postao viralan i naišao na odobravanje brojnih neutralnih navijača. Mi se, zajedno s Ryanairom, nadamo kako će se njihovo predviđanje i ostvariti.
SP 2026. Ryanair Engleska nogometna reprezentacija hrvatska nogometna reprezentacija

