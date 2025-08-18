Naši Portali
POBJEDNIK CINCINNATIJA

Bravo, Nikola! Sjajnom Zagrepčaninu sad nedostaje samo jedan turnir da osvoji sve Masterse

storyeditor/2025-08-18/preview.jpg
REUTERS
Autor
Damir Mrvec
18.08.2025.
u 16:00

Nikola Mektić i Amerikanac Rajeev Ram pobjednici su turnira u Cincinnatiju, u finalu su nakon preokreta nadjačali Talijane Musettia i Sonega – 4:6, 6:3, 10:5.

Nikola Mektić i Amerikanac Rajeev Ram pobjednici su Masters 1000 turnira u Cincinnatiju. Oni su nakon preokreta u završnom susretu nadjačali talijansku kombinaciju Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego – 4:6, 6:3, 10:5. Tako su Mektić i Ram već u trećem zajedničkom nastupu došli do prvog velikog naslova, Zagrepčaninu je ovo ukupno 10. na Masters 1000 turnirima. Ukupno je osvojio 32. ATP naslov, drugi u 2025. godini nakon Aucklanda gdje mu je partner bio Novozelanđanin Michael Venus. Ovim je rezultatom skočio na devetu poziciju na ATP listi u konkurenciji parova.

- Tenis nudi lude priče. Ovo nam je treći zajednički turnir, iako se poznajemo vjerojatno tri desetljeća. Puno vam hvala, ne mogu vam se dovoljno zahvaliti, bilo mi je zadovoljstvo igrati ovaj tjedan - rekao je Mektić tijekom ceremonije dodjele trofeja.

- Poznajemo se jako dugo. Odigrali smo nekoliko sjajnih mečeva jedan protiv drugog. Tako je lijepo imati ga na svojoj strani terena - dodao je Ram, koji je bio pobjednik u Cincinnatiju 2022. u paru s Joeom Saliburyjem, dok je Mektić prvi put slavio na ovom turniru.

Mektić je sada slavio na osam od devet Masters 1000 turnira. Zagrepčanin još jedino nikada nije osvojio kanadski Masters, a 2021. je njega i Matu Pavića u tome spriječio Mektićev današnji partner i Joe Salisbury. Prije Mektića ovaj turnir su u paru osvajali Mate Pavić (lani sa Salvadorcem Arevalom), te Ivan Dodig dvapout, prvo s Brazilcem Melom 2016., te sa Slovakom Polašekom 2019. godine. Zanimljivo je da su ovja turnir pojedinačno osvajali Marin Čilić i Borna Ćorić.
