Situacija je prešla iz tragične u komičnu: Osijek je Talijanu prekasno dodijelio otkaz

Kraj koji se dogodio prekasno. Talijanski trener Federico Coppitelli od danas službeno više nije trener NK Osijeka. Klupske strukture koje su, podsjetimo, još od kraja prošle godine bez sportskog direktora nakon odlaska Portugalca Josea Bota u Flamengo, konačno su donijele odluku da 40-godišnji strateg nije dovoljno dobra opcija za slavonskog prvoligaša.

Tim klupskim strukturama, u kojima je Uprava sačinjena od Ferenca Sakalja, Vladimira Čohara i Valentine Koprivnjak, trebalo je toliko vremena za shvatiti situaciju da su navijači Osijeka iz ljutnje već otišli u sarkastične podsmijehe, odnosno u svojevrsnu autoironiju. Situacija je postala toliko loša da je otišla u smjeru tragikomedije.

Na posljednjoj Coppitellijevoj utakmici (domaći 0:0 remi protiv Varaždina) navijačka skupina Kohorta izvjesila je transparent "Nije važno pobijediti, važno je sudjelovati", naravno s ironičnom namjerom, a tijekom utakmice su svako dodavanje igrača Osijeka unatrag prema vrataru pozdravljali sarkastičnim slavljem i pljeskom. Situacija je gotovo došla do one razine pri kojoj su navijači 'fenjeraša' iz engleskih liga znali pjevati pjesmu "let's pretend we score a goal" ("hajdemo se praviti da smo zabili gol"), pa onda slavodobitno uzvikuju kao da su zabili gol koji,naravno, nije postignut.

Osijek je u 2025. godini najslabija momčad HNL-a s pet osvojenih bodova u osam kola, a time se palo s četvrtog na šesto mjesto prvenstvene ljestvice (u nekim trenucima su Osječani bili i sedmi). Izjednačen je rekordni negativan niz kluba u povijesti HNL-a s pet uzastopnih poraza, a spomenutim remijem protiv Varaždina jedva je spriječeno da taj rekord ne bude i negativno nadmašen.

Čak je i u brojnim utakmicama koje je Osijek pobijedio ili u kojima je osvojio bodove vladala negledljiva igra. Sjetimo se samo 2:2 remija protiv Šibenika na Opus Areni u kojoj su Šibenčani 'rastrančirali' Osječane, pa i dvaju pobjeda protiv Dinama, jedne na Opus Areni i jedne u Kupu na Maksimiru. U obje je Dinamo apsolutno dominirao, ali Osijek se uspio nekako izvući s pozitivnim rezultatom. Zapravo su te tri nizane pobjede protiv Dinama kao klupski rekord jedina pozitivna stvar koja se može izvući iz Coppitellijevog mandata.

Coppitelli je, rezultatski gledano, uvjerljivo najlošiji trener Osijeka pod vladavinom mađarskog kapitala (ako računamo mandate dulje od deset utakmica), ostvarivši učinak od 1,42 boda po utakmici. Daleko više od njega je osvajao Nenad Bjelica (1,95), a uspješniji su bili i Stjepan Tomas (1,75), Rene Poms (1,74) Ivica Kulešević (1,62), Zoran Zekić (1,61), te Dino Skender (1,50).

Za trenera učinkom lošijeg od Coppitellija moramo se vratiti sve do onih bolnih godina kad se klub borio za ostanak prije doba Lorinca Meszarosa, tamo oko 2014. godine kad su momčad vodili treneri poput Ive Šuška i Tomislava Rukavine. Međutim, te dvije situacije su neusporedive. Osijek je po trenutačnom financijskom statusu i uvjetima za rad drugi najbolji klub u HNL-u i ovakvi rezultati su s tim na umu naprosto neoprostivi. Problem je jedino što klupska Uprava (kad već klub nema sportskog direktora), nije to na vrijeme prepoznala.