Šipić: Žao mi je što je ovako završilo, ali ima još prvenstava

U svom posljednjem nastupu na Europskom prvenstvu, hrvatska rukometna reprezentacija je u Budimpešti protiv Nizozemske odigrala 28-28 osvojivši četvrto mjesto u skupini.

Hrvoje Horvat, izbronik reprezentacije Hrvatske:

"Bili smo blizu, imali smo već praktički utakmicu iskontroliranu. Poremetio nas je taj crveni karton Srne, gdje smo pali obrambeno, ta središnjica zone više nije izdržala nalete Nizozemaca. Dobro je da smo sačuvali bod. To nam je bio sekundarni plan, da budemo ispred Crne Gore i Nizozemske, da ne izgubimo. Jedno atipično prvenstvo je konačno gotovo, improvizaciji je, nadam se, kraj i da se više nikad ovakvo prvenstvo ne odigralo. Izvlačili smo što se izvlačiti moglo. Nije lagano ni fizički, ni psihički. Vjerujem da ljudi vide ono što smo mi vidjeli prije ovog prvenstva - to su dečki prema kojima gledamo s povjerenjem i vidimo da se mogu vratiti s olimpijskom medaljom iz Pariza. Što su pokazali u ovim uvjetima to im je takva škola, takav kamen temeljac za budućnost. Ne samo njima, već i hrvatskom rukometu."

Marin Šipić, s osam pogodaka drugi strijelac momčadi protiv NIzozemske:

"Žao mi je što je ovako završilo. Dogovorili smo se da ćemo se 'baciti na glavu' do zadnjeg atoma snage i da ćemo otići s ovog prvenstva s pobjedom. Na kraju je falio taj jedan gol, jedna obrana. Kad pogledate koliko smo igrača promijenili svaku utakmicu i još da su ti igrači u sredini obrane, gdje ti se kompletno mijenja sve što si vježbao 20 dana. Stvarno si nemamo što prigovoriti. Žao nam je, naravno, što nismo završili na boljoj poziciji. Idemo dalje. Glave gore, ima još prvenstava. Dosta smo dobili igrača na koje možemo računati na sljedećim prvenstvima. To nam je veliki plus i dobro je da je tako."

Ivan Martinović, s 12 pogodaka najbolji strijelac utakmice protiv NIzozemske, a ujedno i najbolji strijelac reprezentacije na ovom EP-u:

"Ipak boli to što nismo dobili utakmicu, jer smo rekli da želimo zadnje dvije završiti s pobjedom i s osmijehom. Vidjelo se da smo se borili do kraja, vidio se i umor. Dali smo sve što smo imali, ostavili smo srce na terenu. Nažalost, nije bila pobjeda. Nadam se da ćemo na sljedećem prvenstvu biti bolji. Hrvatska je rukometna nacija i uvijek treba gledati prema gore, da uvijek treba bolji rezultat. Ne smijemo tražiti izgovore u tome tko nije bio tu. Bila je korona, svi su imali probleme. Mi ćemo se vratiti još jači. Svi mladi koji su igrali dali su sve od sebe, pogotovo Lučin. Kako je odigrao, svaka mu čast. Mislim da se tomu nitko nije nadao. Samo da nastavimo svi raditi i bit će bolje."

