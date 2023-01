Sin predsjednika Milanovića ostvario čudesan podvig na Prvenstvu Hrvatske u hrvanju

Bilo je to, mnogi će reći, dosad najbolje organizirano pojedinačno Prvenstvo Hrvatske u hrvanju grčko-rimskim stilom. Krcate tribine, light-show, hladni dim, prskalice, baloni, profesionalni DJ... Sve to osigurali su marljivi domaćini iz Hrvačkog kluba Sesvetski Kraljevec predvođeni neumornim entuzijastom Dinkom Kremićem, trenerom tog mladog ali uspješnog kluba, koji je za ovu priliku bio voditelj i animator ove sportske priredbe.

A njegov klub, osim što je bio uspješan organizator, polučio je uspjeh i na strunjači osvojivši dva naslova prvaka (Filip Šačić do 82 kg, Filip Smetko do 97 kg) i dva treća mjesta. Najuspješniji je pak bio jedan drugi zagrebački klub a to je Metalac koji je, i bez ozlijeđenog Bože Starčevića, imao četiri finalista i dva prvaka (Matej Mandić do 87 kg i Marko Koščević do 130 kg) a s najviše prvaka može se pohvaliti Vindija (Sandro Frankol do 55 kg, Mihael Bešenić do 60 kg, Alen Fodor do 72 kg).

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 14.01.2023., Sesvetski Kraljevec, dvorana Iver - Prvenstvo Hrvatske u hrvanju grcko-rimskim nacinom. Marko Milanovic, sin predsjednika RH Zorana Milanovica osvojio je drugo mjesto na prvenstvu Hvatske u hrvanju. U finalu do 130kg pobijedio ga je Marko Koscevic Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

Po jednog prvaka imali su Herkul (Antonio Kamenjašević 77 kg), Sesvete (Luka Ivančić 67 kg) i Lokomotiva za koju je zlato osvojio 35-godišnji, neumorni, Ivan Lizatović (63 kg).

Svoju prvu seniorsku medalju (srebro) osvojio je pak 18-godišnji "metalac" Marko Milanović, sin hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Za najtežu kategoriju do 130 kg), lagašni Marko, sa svojih 105 kg na putu do finala svladao je dvojicu znatno težih i starijih suparnika da bi u finalu priznao premoć policijskom specijalcu, inače klupskom kolegi iz Metalca, Koščeviću.

