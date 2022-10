Sin predsjednika Milanovića veliki je talent: Ima 18 godina i 104 kg, prešao je u najtežu kategoriju

Od prvog dana prosinca ponajbolji domaći hrvač Božo Starčević (33) postat će vanjski suradnik stručnog stožera švicarske reprezentacije. Saznavši za tu novost, samo po sebi nametnulo nam se pitanje što to pak znači za njegovu natjecateljsku karijeru. Privodi li je kraju ili će se ipak nastaviti hrvati, barem do Olimpijskih igara u Parizu?

– Nije to ništa specijalno. Ja ću se i dalje natjecati, a ovo će biti neka vrsta vanjske suradnje. Sa Švicarcima sam u dobrim odnosima otkad dolaze k nama na pripremni kamp u Poreč i voljan sam im pomoći u smislu demonstracije i savjeta.

Je li to najava izborničke karijere?

– Ja sam Švicarcima rekao da, nakon natjecateljske karijere, ne bih radio za njih, nego za Hrvatsku. Taj dio me zanima.

Ovog časa Božo radi kao trener u Hrvačkom klubu Metalac, u kojem pod nadzorom ima i Marka Milanovića (na fotografiji), talentiranog sina predsjednika Republike Hrvatske.

– U vezi s njegovom karijerom donijeli smo novu odluku. Naime, s obzirom na to da on s 18 godina ima 104 kilograma, odlučili smo da ih više neće skidati na 97 kilograma i da će nastupati u kategoriji do 130 kg. Jer, ako s 18 već sada ima tu tjelesnu težinu, bilo bi besmisleno da skida kilograme. Štoviše, ja bih rekao da on ima prostora da dobije oko 15 kilograma i to je dobro jer za odličja u toj kategoriji trebate barem 120 kilograma – kazuje Starčević i objašnjava:

– U kategoriji do 55 kilograma vi možete biti medaljaš već s 20 godina, ali u kategoriji do 130 kg s 20 godina ste još beba. Ja sam Marku klupski trener, a u ovoj fazi razvoja hrvača klupski treninzi su najvažniji. Posebice ako imate dobrog sparing-partnera, a Marko to u našem teškašu Koščeviću doista ima. Ako ste dobri, kasnije ste vrlo često u reprezentaciji, a njegovi reprezentativni treneri su braća Žugaj, Neven i Nenad.

Božo je trenutačno na reprezentativnim pripremama u Poreču.

– Ovdje je nas sedam hrvača i dva trenera. Ovo su zapravo završne pripreme trojice naših hrvača koji će nastupiti na Svjetskom prvenstvu do 23 godine, a to su Kodrić, Smetko i Puklavec, koji je i moj favorit za dobar plasman jer je već na seniorskom Prvenstvu Europe bio peti. Mi ostali održavamo formu kako bismo se što bolje pripremili za zagrebački Grand Prix u veljači, a potom i za Prvenstvo Europe u travnju, koje će se održati u Hrvatskoj. Upravo nam se u pogon vratio Ivan Huklek i ja se nadam da bi na tom prvenstvu netko od nas mogao do medalje.

U 2023. bi to za 33-godišnjeg Starčevića trebalo biti udarno natjecanje.

– Olimpijski pobjednik u mojoj kategoriji Tamas Lorincz, u trenutku osvajanja zlata, imao je 35 godina, a toliko bih ja imao na Olimpijskim igrama u Parizu. Dakako, ti se u tim godinama ne možeš lomiti svaki dan kao kada si mlad, tada ti treba manje ekstremnih treninga, ali možeš i dalje biti vrhunski.