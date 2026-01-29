Otkriveno zašto je Dagur Sigurdsson potpuno 'poludio': 'Nikad ga nisu vidjeli takvoga'

EHF ne razmišlja o igračima i momčadima, nije mu bitna kvaliteta već samo prodaja ovog događaja, ljutito je izjavio Dagur Sigurdsson, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, na konferenciji za novinare uoči polufinala Europskog prvenstva.

Hrvatska će u petak s početkom u 17.45 sati igrati polufinale protiv Njemačke, dok se nakon toga sastaju Danska i Island. Nakon što je Hrvatska u srijedu osigurala plasman u polufinale morala je oko četiri sata putovati autobusom od švedskog Malmoa do danskog Herninga gdje će se boriti za finale.

A novinar Nove TV Ivan Forjan otkrio je zbog čega je točno hrvatski izbornik izgubio živce.

"Hrvatski rukometaši još do sinoć bili uvjereni da spavaju u Herningu, gdje igraju polufinalnu utakmicu protiv Njemačke, a onda im je priopćeno da moraju ići 40 kilometara dalje, u drugi grad, Silkeborg. Kad je to doznao izbornik Sigurdsson, potpuno je poludio, a ljudi oko njega tvrde da ga nikad nisu vidjeli u takvom izdanju. To smo kasnije vidjeli i na konferenciji gdje je sasuo paljbu na EHF", naveo je Forjan.