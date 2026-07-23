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Rukomet

Zagreb krenuo po nove trofeje, Horvat okupio momčad, Glavaš preuzeo kapetansku traku

Poreč: RK Zagreb osvojio Kup Hrvatske 2026.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Autor
Damir Mrvec
23.07.2026.
u 22:44
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Prvih tjedan dana najbolji će hrvatski rukometaši trenirati u svojoj Kutiji šibica, nakon čega će krenuti put slovenske Rogle gdje će od četvrtka, 30. srpnja do subote, 08. kolovoza odraditi visinski dio priprema

Rukometaši Zagreba krenui su s prepremama za novu sezonu. Pod stručnim vodstvom trenera Hrvoja Horvata, novi kapetan Filip Glavaš i njegovi suigrači nakon uvodnog su sastanka odradili i prvi trening.

Što se stručnog stožera tiče tu su bili i pomoćni trener Tonči Valčić, trener vratara Arian Jović, kondicijski trener Šime Tomašević, fizioterapeut Saša Matejčić, kao i naš najnoviji član – tehniko Jakov Gojun.

Prvih tjedan dana najbolji će hrvatski rukometaši trenirati u svojoj Kutiji šibica, nakon čega će krenuti put slovenske Rogle gdje će od četvrtka, 30. srpnja do subote, 08. kolovoza odraditi visinski dio priprema. U sklopu prvog dijela priprema na Rogli Zagreb će odigrati prijateljske utakmice sa slovenskim ekipama Trimo Trebnja, Gorenje Velenja i Sloven Gradeca.

Prvi pripremni turnir za Zagreb bit će u mađarskoj Tatabanyi, gdje će 13. i 14. kolovoza zaigrati zajedno s ekipom domaće Tatabanye, poljskog Kielcea i slovenskog Celja s kojim je hrvatski prvak u skupini u Ligi prvaka.

Nakon Mađarske klub će se put Sjeverne  Makedonije, gdje će od 18. do 22. kolovoza nastupati na pripremnom turniru u Ohridu. Zagreb će nastupiti u skupini A zajedno s domaćim Ohridom, egipatskim Zamalekom i novosadskom Vojvodinom. U skupini B nastupiti će makedonski prvak Vardar, našički Nexe, grčki Olympiacos i slovenski Trimo Trebnje.

Nakon povratka iz Makedonije, a uoči početka nove sezone, u planu je odigrati još neke prijateljske utakmice

 - Veseli me povratak hrvatskom rukometu. Puno je izazova pred nama, a dečke čeka najteži mjesec u sezoni, mjesec gdje brusimo formu i gdje im sigurno neće biti lako. Unatoč tomu vidim da su svi dobro raspoloženi, da se svi veselimo novim izazovima i jedva čekamo da sve krene. Naš prvi zadatak je udariti jake temelje i odraditi dobre pripreme. To je osnovni preduvjet da kasnije krenemo ostvarivati svoje ciljeve kroz sezonu. Kao treneru želja mi je da svi zdravi krenu u sezonu, a uopće ne sumnjam da ćemo zajedničkim snagama postići pravu formu za ulazak u natjecateljski dio. A što se sezone tiče želja je naravno osvojiti dva domaća trofeja i napraviti iskorak u Europi koja će ove sezone biti posebno zanimljiva budući da se Liga prvaka igra u novom formatu. U svakom slučaju veselimo se novoj sezoni - rekao je Hrvoje Horvat, novi trener Zagreba

Filip Glavaš, novi kapetan Zagreba istaknuo je:

 - Teško je govoriti o nekim konkretnim očekivanjima budući da smo se tek danas okupili, a imamo dosta novih igrača. U svakom slučaju mi smo Zagreb i naš je cilj nastavak domaće dominacije i jedan dobar rezultat na europskom planu. Svima nam je nov ovaj format Lige prvaka i sigurno da neće biti lako u konkurenciji PSG-a, Aalborga i Celja, ali mi vidimo svoju šansu i nastojat ćemo pričati na terenu. Zahvalio bi se Jakovu Gojunu od koga sam preuzeo kapetansku traku i koji me, nadam se, dobro pripremio za moju novu ulogu. Tu sam da pomognem dečkima i treneru i da budem dobra spona između mojih suigrača i stručnog stožera. Nadam se da ćemo imati odličan radni odnos i iskreno se veselim novoj sezoni.

Jakov Gojun se s parketa preselio u kancelariju. Biot će novi tehniko kuba. 

 - Malo je čudan osjećaj biti ovdje na početku priprema, a ne biti u majici za trening. Ipak, pripremao sam se duže vrijeme za novu ulogu i veselim se nekim novim zadacima koji su sad preda mnom. Zahvalan sam da sam tu s dečkima, da sam ostao u klubu kao dio ovog sjajnog kolektiva. To je nešto čime se bavim cijeli život i što me ispunjava i u tom smislu sam jako sretan. Što se sezone tiče ja ne bih sada govorio o očekivanjima, već o tome da je najvažnije odraditi dobre pripreme i ostati zdrav. Iskreno se nadam da će tako i biti, a onda je sve moguće.“

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Jakov Gojun Filip Glavaš Hrvoje Horvat kutija šibica Zagreb rukomet

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