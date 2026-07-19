Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 84
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŽENSKI RUKOMET

Slovenska rukometašica Ljepoja novo pojačanje Podravke

Poreč: Finale Hrvatskog kupa za rukometasice, RK Podravka - RK Lokomotiva
Srecko Niketic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
19.07.2026.
u 14:00

Nataša Ljepoja rodom je iz Celja, a u Koprivnicu je došla iz rumunjskog kluba Râmnicu Vâlcea

Novo pojačanje rukometašica Podravka Vegete je sjajna slovenska kružna napadačica, Nataša Ljepoja. Rodom je iz Celja a u Koprivnicu je došla iz rumunjskog kluba Râmnicu Vâlcea. Profesionalni uspon započela je u slovenskom Zagorju, a prije odlaska u Rumunjsku igrala je za Krim. Stalna je članica slovenske izabrane vrste.

– Iako ne poznajem sve igračice iz ekipe, s nekima sam se već susretala kroz reprezentaciju jer smo više puta igrale jedna protiv druge. Matea Pletikosić mi je dobra prijateljica i nju zapravo poznajem najbolje. Što se tiče mog dolaska, definitivno su presudili dobri rezultati Podravke. Klub ima veliku tradiciju i uvijek postavlja visoke ciljeve. Za mene je ovo novi izazov u karijeri, prilika za nove uspjehe i novo dokazivanje. Svako iskustvo je pozitivno jer kroz njega pronalaziš sebe i gradiš se kao igračica. Vjerujem da mi je igranje u različitim ligama i sredinama puno pomoglo da napredujem i steknem dodatnu sigurnost na terenu, a nadam se da ću svojim iskustvom doprinijeti i ekipi Podravke. Naravno, ciljevi uvijek moraju biti visoki. Podravka je klub koji je navikao osvajati trofeje i igrati na visokoj razini. Ipak, ja uvijek volim ići utakmicu po utakmicu, dati maksimum u svakoj od njih i tako korak po korak graditi rezultate – rekla je Nataša, dodavši:

– Nemam neki poseban ritual prije utakmica, najvažnije mi je da budem fokusirana. Uvijek se veselim novim izazovima. Dolazak u novu sredinu i novi klub za mene je velika motivacija i prilika za napredak. U igri više volim obranu i obrambene akcije, dok mi se gol čini kao nagrada za dobru obranu i trud cijele ekipe. ⁠Za kraj bih navijačima poručila da se jako veselim dolasku u Koprivnicu i igranju za Podravku.

Poznat je raspored igranja u Ligi prvakinja. Smještene u Grupi B, najbolje hrvatske rukometašice sezonu otvaraju domaćom utakmicom protiv ekipe Győra i to 5. ili 6. rujna.(dm)

Ključne riječi
RK Podravka Vegeta ženski rukomet rukomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!