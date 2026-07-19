Slovenska rukometašica Ljepoja novo pojačanje Podravke

Novo pojačanje rukometašica Podravka Vegete je sjajna slovenska kružna napadačica, Nataša Ljepoja. Rodom je iz Celja a u Koprivnicu je došla iz rumunjskog kluba Râmnicu Vâlcea. Profesionalni uspon započela je u slovenskom Zagorju, a prije odlaska u Rumunjsku igrala je za Krim. Stalna je članica slovenske izabrane vrste.

– Iako ne poznajem sve igračice iz ekipe, s nekima sam se već susretala kroz reprezentaciju jer smo više puta igrale jedna protiv druge. Matea Pletikosić mi je dobra prijateljica i nju zapravo poznajem najbolje. Što se tiče mog dolaska, definitivno su presudili dobri rezultati Podravke. Klub ima veliku tradiciju i uvijek postavlja visoke ciljeve. Za mene je ovo novi izazov u karijeri, prilika za nove uspjehe i novo dokazivanje. Svako iskustvo je pozitivno jer kroz njega pronalaziš sebe i gradiš se kao igračica. Vjerujem da mi je igranje u različitim ligama i sredinama puno pomoglo da napredujem i steknem dodatnu sigurnost na terenu, a nadam se da ću svojim iskustvom doprinijeti i ekipi Podravke. Naravno, ciljevi uvijek moraju biti visoki. Podravka je klub koji je navikao osvajati trofeje i igrati na visokoj razini. Ipak, ja uvijek volim ići utakmicu po utakmicu, dati maksimum u svakoj od njih i tako korak po korak graditi rezultate – rekla je Nataša, dodavši:

– Nemam neki poseban ritual prije utakmica, najvažnije mi je da budem fokusirana. Uvijek se veselim novim izazovima. Dolazak u novu sredinu i novi klub za mene je velika motivacija i prilika za napredak. U igri više volim obranu i obrambene akcije, dok mi se gol čini kao nagrada za dobru obranu i trud cijele ekipe. ⁠Za kraj bih navijačima poručila da se jako veselim dolasku u Koprivnicu i igranju za Podravku.

Poznat je raspored igranja u Ligi prvakinja. Smještene u Grupi B, najbolje hrvatske rukometašice sezonu otvaraju domaćom utakmicom protiv ekipe Győra i to 5. ili 6. rujna.(dm)

•