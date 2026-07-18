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Rukomet

Koprivničanke dvaput na početku sezone igraju protiv Crvene zvezde

Autor
Damir Mrvec
18.07.2026.
u 12:23

Poznat je i raspored utakmica u EHF Ligi prvakinja. Smještena u Skupinu B, Podravka Vegeta sezonu će otvoriti domaćim susretom protiv mađarskog Győra, koji je na rasporedu 5. ili 6. rujna

Rukometašice Podravke Vegete uskoro kreću s pripremama za novu sezonu. Uz brojne treninge očekuju ih prijateljske utakmice i međunarodni turniri, a sve s ciljem što bolje pripreme za zahtjevnu sezonu koja je pred njima. U prvom dijelu kolovoza, 6. i 7. kolovoza, na rasporedu je put u Ljubljanu, gdje će odraditi zajednički trening i odigrati prijateljsku utakmicu protiv Krima. Tjedan dana poslije, 13. i 14. kolovoza, Podravkašice gostuju kod Győra, s kojim će također trenirati i odigrati prijateljski susret.

Kraj kolovoza rezerviran je za dva jaka međunarodna turnira. U petak i subotu, 21. i 22. kolovoza, Podravka Vegeta nastupit će na trećem izdanju Kermann IT Cupa u mađarskom Debrecenu. Uz domaćina Debrecen, na turniru će sudjelovati još Győr i Crvena zvezda.

Na samom kraju priprema "kokice" očekuje 20. Memorijalni turnir Josip Samaržija – Bepo, koji će se održati od 27. do 29. kolovoza. Turnir se igra u čast legendarnog trenera Josipa Samaržije Bepa, čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskom rukometu i postavio temelje današnjeg najtrofejnijeg ženskog rukometnog kluba u Hrvatskoj.

U Koprivnicu stižu slovenski Krim i crnogorska Budućnost, pa će na turniru nastupiti čak tri državna prvaka. Podravka će u četvrtak, 27. kolovoza, igrati protiv Krima, dan poslije sastat će se Krim i Budućnost, dok će posljednjeg dana turnira, u subotu 29. kolovoza, snage odmjeriti Podravka i Budućnost.

Poznat je i raspored utakmica u EHF Ligi prvakinja. Smještena u Skupinu B, Podravka Vegeta sezonu će otvoriti domaćim susretom protiv mađarskog Győra, koji je na rasporedu 5. ili 6. rujna.

Tjedan dana poslije, 12. ili 13. rujna, slijedi gostovanje u Danskoj kod Odensea. Treće kolo donosi novi rukometni spektakl u koprivničkoj Bepovoj dvorani, gdje će 19. ili 20. rujna gostovati francuski Metz.

U četvrtom i petom kolu Podravkašice očekuju dva uzastopna gostovanja. Prvo će 3. ili 4. listopada igrati protiv njemačkog HSG Blomberg-Lippea, a zatim 10. ili 11. listopada protiv norveškog Storhamara. Šesto kolo ponovno donosi europski rukomet u Koprivnicu. 17. ili 18. listopada Podravka će ugostiti danski Nykøbing.

Posljednje europsko gostovanje u ovoj kalendarskoj godini na rasporedu je 7. ili 8. studenoga, kada hrvatske prvakinje putuju u Rumunjsku na ogled protiv Glorije Bistrițe. Uzvratna utakmica protiv rumunjskog sastava igrat će se u Koprivnici 14. ili 15. studenoga. Preostalih šest kola grupne faze odigrat će se tijekom 2027. godine.

Kako bi tijekom sezone odigrale što više kvalitetnih i zahtjevnih utakmica, Podravkašice će, uz nastupe u Ligi prvakinja i domaćem prvenstvu, sudjelovati i u Regionalnoj ligi.

U prvoj skupini igrat će Đorđe Petrov, Čair, Naisa, Ajdovščina i Levalea, dok će drugu skupinu činiti Krim, Budućnost, Podravka Vegeta, Lokomotiva Zagreb i Crvena zvezda.
Ključne riječi
Crvena zvezda Liga prvakinja Koprivnica Podravka rukomet

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