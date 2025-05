Šibenik je ispao iz HNL-a: Istra uvjerljivo slavila i zadržala šanse za povijesni izlazak u Europu (3:0)

Nogometaši Istre 1961 i Šibenika u petak su odigrali prvu utakmicu pretposljednjeg 35. kola HNL-a, pulski sastav je slavio 3-0 (2-0) čime su Šibenčani i definitivno gurnuti natrag u drugoligaško društvo. Ovom je pobjedom Istra 1961 privremeno stigla na željeno četvrto mjesto koje može odvesti prema Europi iduće sezone. Pulska momčad ima bod više od Varaždina i dva više od Slaven Belupa, ali te dvije momčadi imaju utakmicu manje. Bez obzira hoće li Šibenik biti kažnjen s dva boda ili ne, zbog financijskih obaveza koje ima prema svojim bivšim trenerima, ovim je rezultatom i definitivno ispao iz elitnog nogometnog razreda.

Igrač utakmice u Puli bio je dvostruki strijelac Vinko Rozić koji je šibensku mrežu pogađao na samom startu dvoboja, u drugoj i četvrtoj minuti. Sve je zaključeno golom Stjepana Lončara u 72. minuti za 3-0. Šokantno je počela utakmica za Šibenčane jer je domaćin u uvodne četiri minute postigao dva pogotka i oba puta je strijelac bio Rozić. U drugoj minuti je precizno pucao i pogodio s 20-ak metara, dok je samo dvije minute kasnije ukrao loptu Morrisonu i nanovo razveselio navijače pulskog sastava.

Šibenik je morao biti uzdrman nakon takvog starta, ali brzo su i gosti počeli prijetiti. U 10. minuti je Laća pucao glavom preko vrata, dok je dvije minute kasnije Duraković bio neprecizan. Bili su gosti ravnopravni u nastavku prvog poluvremena, a u 30. minuti su propustili veliku šansu za 1-2. Gržan je izbio sam pred domaćeg golmana Majkića, ali je otišao previše u stranu čime je propala jako dobra prilika. U 32. minuti je Šibenik postigao pogodak, strijelac je bio Santini, ali je nakon provjere gol poništen zbog prekršaja u napadu.

Na samom kraju prvog poluvremena imala je Istra 1961 dvije dobre situacije, ali na odmor se otišlo uz početnih 2-0. U 54. minuti su centimetri odvojili Istru 1961 od 3-0. Nakon lijepe akcije Rozića i Lisice pucao je Maurić, ali je šibenski vratar Filipović odbio loptu u gredu i spasio svoju momčad. Smirila se potom utakmica do 72. minute kada je i odlučena. Lopta je na vrhu šesnaesterca došla do Lončara koji je precizno pogodio u kut za 3-0 i veliko pulsko slavlje. Mogao je Šibenik u završnici barem do počasnog pogotka, ali je i na ovom dvoboju izuzetno inspiriran bio vratar Istre 1961 Majkić.

U subotu s početkom u 17 sati igraju Varaždin i Osijek, dok će Lokomotiva na maksimirskom stadionu biti domaćin Dinamu od 19.15 sati. U nedjelju će prvo od 16 sati igrati Slaven Belupo i Gorica, dok će kolo zaključiti Hajduk i Rijeka derbi utakmicom na Poljudu od 18.45 sati.