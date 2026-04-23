VELIKO SLAVLJE

Cibona u derbiju svladala lidera Zadar: Ključna je bila treća dionica

Zagreb: Utakmica 31. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše, KK Cibona - KK Zadar
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
23.04.2026.
u 21:20

Zagrepčani su pitanje pobjednika riješili u drugoj četvrtini, koju su dobili s 21-10, a najveću prednost, od 13 koševa razlike, imali su u trećoj dionici igre

Košarkaši Cibone pobijedili su u derbiju 31. kola Hrvatske lige u Draženovu domu vodeći Zadar sa 75-70 (17-18, 21-10, 21-20, 16-22). 

Cibona je slavodobitno proslavila povratak u svoju dvoranu, oštećenu u nevremenu u ožujku, a pobjeda protiv Zadra sjajno se uklopila u proslavu 80. obljetnice osnutka kluba. 

Kod Luke Modrića nije u pitanju novac, a ako razgovarate s njim reći će vam jedno

Zagrepčani su pitanje pobjednika riješili u drugoj četvrtini, koju su dobili s 21-10, a najveću prednost, od 13 koševa razlike, imali su u trećoj dionici igre. 

Krešo Radovčić (19) i Kamaka Hepa (14, 8 skokova) bili su najbolji kod Cibone, dok je Vladimir Mihailović s 23 koša predvodio Zadrane. 

Zadar je ostao vodeći s 26 pobjeda i 4 poraza, dok je Cibona druga s omjerom 23-8. 
