Cibona u derbiju svladala lidera Zadar: Ključna je bila treća dionica

Košarkaši Cibone pobijedili su u derbiju 31. kola Hrvatske lige u Draženovu domu vodeći Zadar sa 75-70 (17-18, 21-10, 21-20, 16-22).

Cibona je slavodobitno proslavila povratak u svoju dvoranu, oštećenu u nevremenu u ožujku, a pobjeda protiv Zadra sjajno se uklopila u proslavu 80. obljetnice osnutka kluba.

Kod Luke Modrića nije u pitanju novac, a ako razgovarate s njim reći će vam jedno Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zagrepčani su pitanje pobjednika riješili u drugoj četvrtini, koju su dobili s 21-10, a najveću prednost, od 13 koševa razlike, imali su u trećoj dionici igre.

Krešo Radovčić (19) i Kamaka Hepa (14, 8 skokova) bili su najbolji kod Cibone, dok je Vladimir Mihailović s 23 koša predvodio Zadrane.

Zadar je ostao vodeći s 26 pobjeda i 4 poraza, dok je Cibona druga s omjerom 23-8.