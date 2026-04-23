Cibosi se vratili u Draženov hram a kapetan Radovčić ustvrdio: Uz moj Baldekin, ovo je najbolja košarkaška dvorana u Hrvatskoj

Večer prije 80. rođendana košarkaši Cibone vratili su se u jedini košarkaški hram u Zagrebu. Dodatnim zalaganjem Borisa Dujmića, ravnatelja ustanove Upravljanje sportskim objektima, hrvatski košarkaški klasik ipak je održan pod krovom (i novom kupolom) Košarkaškog centra Dražen Petrović.

A za tu priliku u klubu su se potrudili pozvati bivše igrače a da bi budući vlasnik Victor Dodig stekao što bolji dojam isplativosti ulaganja zaplesale su i neke nove cibonete, s razglasa se moglo čuti zagrebačke šlagere a s tribina i "heja, heja cibosi" odnosno "Volim te Cibono".

Dvorana je bila solidno popunjena zahvaljujući i tome što je prvih 800 ulaznica podijeljeno besplatno pa su domaći navijači bili glasniji sve dok se nije pojavila skupina tornadovaca.

- Nakon tri tjedna u Sutinskim vrelima, gdje nam je nedostajalo publike odnosno ambijenta, ovo je bio predivan ugođaj pa tako i dodatni impuls za nas igrače. Uz moj Baldekin, ovo je najbolja košarkaška dvorana u Hrvatskoj - kazao je Cibonin kapetan Krešimir Radovčić, koji je s 19 koševa bio ii najbolji strijelac svojeg sastava.

A uz njega isticali su se i centri Lončar (14 koševa) i Kamaka (14 koševa, 8 skokova) i oni su bili važna snaga u otporu fizikalijama zadarske momčadi. A s tim pojačanim angažmanom cibosi su pokvarili slavlje Zadranima koji za ovaj vikend pripremaju proslavu one velike pobjede nad Cibonom prije 40 godina za naslov prvaka bivše države.

- Mi smo možda pokvarili slavlje Zadranima ali smo uljepšali proslavu 80. rođendana ovog kluba. I zato ovu pobjedu posvećujem svim navijačima Cibone, bivšim, sadašnjim i budućim - kazao je Cibonin trener Ivan Rudež.

Pojačana zainteresiranost Zagrepčana potaknula je cibose na maksimalan energetski angažman što je rezultiralo dobrom obranom pa se na veliki odmor otišlo s deset koševa prednosti domaćina (38:28).

Ono što je bilo karakteristično jest da su cibosi u nekoliko navrata promašili otvorene trice na "plus 10" a jednom (Roberson) i na "plus 13" i to na otvaranju drugog poluvremena, kod 41:38. No, isto tako treba reći da je Palokaj pogodio tricu na isteku napada, od ploče, za 49:38. U sljedećem napadu Radovčić zabija tricu iz "step backa" za najvećih "plus 13" (52:39) na ulasku u 28. minutu.

U tom razdoblju cibosi održavaju dvoznamenkastu prednost zahvaljujući borbenom Hepi koji u dvije minute zabija osam koševa. Hepa je svojom srčanošću izborio nesportsku Mektića a nesportska je suđena i Mazalinu za, tako su suci procijenili, namjerno podmetanje noge pri doskoku Radovčića koji je u toj prilici iskrenuo gležanj.

U posljednju četvrtinu domaćini ulaze s "plus 12" ali i dekoncentracijom (prekršaj na trici Šiška i autokoš Lončara iz nekog odbijanca) pa gosti značajno smanjuju zaostatak (60:55). Ono što je u tim trenucima nedostajalo jest zajednička igra dvojice razigravača pa je Cibonin trener Rudež morao vratiti Radovčića na parket.

Kad je Roberson, koji je zabio četiri koša zaredom, krenuo solirati pa je prednost pala (66:60) majstorsko lob dodavanje izvodi Šiško za Lončara koji zabija baš kao i minutu i pol kasnije na asist Radovčića (73:62). Kada je nakon toga Skorić zakucao za 75:62 sve što je Zadar uspio bilo je ublažiti poraz-

- Cibona je dana bila baš dobra, rastrčana i energična - ustvrdio je Zadrov trener Danijel Jusup na kojeg se pak nadovezao Lovro Mazalin:

- Kod nas se skupilo nešto umora, odigrali smo već 60-ak utakmica ove sezone i ovaj poraz će za ostatak sezone za nas biti veliki motiv. Cibosi su u reketu dobro skupljali i udvajali i mi smo tu teško nalazili rješenja. Možemo mi igrati brže i agresivnije, u većoj brzini, i ako u ostatku sezone damo gasa to će biti ključ.

A što je pak bio ključ ove Cibonine pobjede ispričao je njen trener Ivan Rudež:

- Nakon dva poraza u prve dvije međusobne utakmice očito smo se uspjeli adaptirati na njihovu čvrstoću. Uspostavili smo kontrolu skoka, donosili pametne odluke a realizacija ispod koša je bila jako dobra. Osim toga dobro smo se branili od njihove unutarnje igre a oni napadaju sa pozicije tri, četiri i pet a ponekad i s pozicije dva.