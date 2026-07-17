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WTA 125

Marčinko zaustavljena u četvrtfinalu Iasija

Eastbourne Open
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Hina
17.07.2026.
u 22:10

Nakon startnog vodstva nizala je Marčinko neforsirane pogreške

Petra Marčinko, 20-godišnja hrvatska tenisačica, ostala je bez plasmana u polufinale zemljanog WTA 125 turnira u rumunjskom Iasiju nakon četvrtfinalnog poraza od Slovenke Tamare Zidanšek.

Nakon jednog sata i 47 minuta igre 28-godišnja Slovenka, inače 148. na svijetu, pobijedila je drugu nositeljicu Marčinko sa 6-3, 7-5.

U prvom setu su tenisačice u devet odigranih gemova čak šest puta oduzimale početni udarac suparnici. Marčinko je vodila 2-1, ali je potom Zidanšek okrenula rezultat na 5-2 i time osigurala prednost u setovima.

Nakon startnog vodstva nizala je Marčinko neforsirane pogreške te je uvelike pomogla suparnici u osvajanju prvog seta. Početkom druge dionice Marčinko je već probila granicu od 30 neforsiranih grešaka.

Od uvodnih osam gemova u drugom setu čak ih je sedam otišlo do izjednačenja. Dugotrajna je bila borba u kojoj je Marčinko i dalje više griješila od Slovenke, dok je Zidanšek djelovala mudrije i lukavije u meču.

Kod 5-5 je Marčinko propustila jednu break loptu, a potom je na svom servisu pokleknula i ostala bez daljnje borbe za polufinale.

Zidanšek će u polufinalu igrati protiv Španjolke Paule Badose koja je svladala Mađaricu Pannu Udvardy sa 6-4, 7-6(2).

Ključne riječi
WTA tenis

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